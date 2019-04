Frode Bergs skjebne i Putins hender

Berg ble 16. april dømt til 14 års fengsel av byretten i Moskva, noe som var i tråd med aktors påstand.

– Dommen blir rettskraftig på mandag, bekrefter Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes overfor NTB.

Han fremholder videre at den varslede søknaden om benådning av den 63 år gamle tidligere grenseinspektøren «etter all sannsynlighet» blir sendt i løpet av denne uken.

På grunn av sakens karakter – at den omhandler forhold som berører Russlands nasjonale sikkerhet – vil inneholde i benådningssøknaden trolig ikke bli kjent for offentligheten, ifølge Risnes.

Deretter blir det opp til Russlands sterke mann gjennom to tiår – Vladimir Putin – å avgjøre Bergs videre skjebne.

– Putin selv avgjør

Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov har advart mot konsekvensene hvis benådningssøknaden avvises.

– Da kan Berg bli overført til et fengsel i Sibir. Selv transporten er vanskelig å overleve, sa han 16. april.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov er det presidenten selv som avgjør spørsmålet om benådning.

– Hvis en slik forespørsel blir innlevert og går gjennom alle steg, vil statsoverhodet ta avgjørelsen, sa han nylig.

Putin selv bekreftet under et møte med statsminister Erna Solberg (H) tidligere i april at han kjente til saken da han fikk spørsmål om den fra norske medier.

– Saken går fortsatt i retten, og domstolen må avgjøre skyldspørsmålet. Man kan kun benåde en person som er dømt, var Putins budskap.

Kan ta tid

Etterretningsekspert Ola Kaldager antar at Berg blir benådet, men at det kan ta tid.

– Det tar nok noen måneder og opp mot et år før det skjer, sa han til NTB da dommen var klar.

Kaldager tror russiske myndigheter har behov for å markere at de ikke aksepterer spionasje, og at det er en risiko for at benådningssøknaden avslås i første omgang.

– Men det vil ikke si at man ikke kan benåde ham senere, sier etterretningseksperten.

Også Risnes har gitt uttrykk for at han ikke tror russiske myndigheter er interessert i at Berg skal bli sittende veldig lenge i et russisk fengsel.

Kaldager peker imidlertid på at Norge må tilby Russland noe for å få løst saken, og han har mest tro på en utveksling av en russisk fange i et NATO-land i bytte mot Berg.

Norsk taushet

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener Berg var på spionasjeoppdrag da han ble pågrepet i desember 2017. Berg sa seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Saken er unntatt offentlighet, men påtalemakten fremholdt under rettssaken at Berg var tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Den norske etterretningstjenesten har av kritikere blitt anklaget for å ha sendt en norsk agent på et risikooppdrag han ikke var forberedt på.

E-tjenesten har ikke ønsket å kommentere saken, men vist til Utenriksdepartementet. UD har sagt at Berg får konsulær og praktisk bistand, men har ikke villet kommentere hvordan eller hvorfor nordmannen havnet i den situasjonen han er i.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Erna Solberg til NTB tidligere i april.