Nå er det offisielt: Pete Buttigieg stiller som presidentkandidat i 2020

Søndag kveld norsk tid hadde flere tusen tilhengere møtt opp for å høre den demokratiske borgermesteren Pete Buttigiegs tale.

Egentlig hadde Buttigiegs voksende kampanjeteam planlagt å stenge av et stort uteområde i sentrum av byen for å avholde kunngjøringen.

Men selv ikke en vordende presidentkandidat kan styre været.

Regn og vind tvang arrangørene til å flytte lanseringen til en nedlagt bilfabrikk, som nylig er blitt omgjort til kontorer for byens voksende teknologinæring.

Det synes Buttigieg hadde en fin symbolsk verdi:

«I denne bygningen kan en se både fortiden, nåtiden og fremtiden», sa Buttigieg ifølge CNN.

Følg Buttigiegs tale på Twitter her:

Kritisk til nostalgisk retorikk

Å se fremover har nemlig vært et av Buttigiegs viktigste politiske budskap. Som borgermester i South Bend har han hatt suksess med å puste nytt liv inn i en by som ble hardt rammet av nedgangen i amerikansk industri fra 1960-tallet og utover, skriver Associated Press.

Den siste tiden har Buttigieg dukket hyppig opp på riksdekkende TV, der han har snakket om behovet for en ny generasjon amerikanske ledere.

Han har vært spesielt kritisk til president Donald Trumps slagord, «Make America Great Again».

Buttigieg har ved flere anledninger gitt uttrykk for at en ærlig politikk ikke kan dreie seg om nostalgi for fortiden.

Michael Conroy, AP / NTB scanpix

– Handler om å vinne en æra

Allerede i slutten av januar antydet Buttigieg at han ønsker å stille til valg i 2020. Men det er først søndag han kunngjorde at han har tatt de formelle stegene som trengs for å bli presidentkandidat.

I mellomtiden har han reist på kryss og tvers gjennom USA for å sikre seg politisk og økonomisk støtte til valgkampen, skriver CNN.

Før han entret scenen søndag, ble Buttigieg introdusert av flere tidligere borgermestere.

I talen var det ventet at han ville fokusere på sin rolle som en ny og annerledes type amerikansk politiker.

– Det handler ikke bare om å vinne et valg, det handler om å vinne en æra, sa Buttigieg til stor applaus fra de fremmøtte.

Ligger godt an i viktige stater

Pete Buttigieg har gått fra å være helt ukjent, til å bli presidentkandidat for demokratene. Han er bare 37 år gammel, og har tidligere tjenestegjort for den amerikanske hæren i Afghanistan.

Flere meningsmålinger viser at han gjør det stadig bedre. På en av målingene, i den sentrale delstaten New Hampshire, har Biden 23 prosent, Sanders 16 prosent og Buttigieg 11 prosent.

I tillegg til Iowa, er New Hampshire staten der nominasjonsvalget til demokratene starter. Derfor er Buttigiegs økende oppslutning der ekstra viktig.

Han har allerede samlet inn syv millioner dollar (rundt 60 millioner norske kroner) til kampanjen i 2019, noe som ifølge Politico er langt mer enn hans største konkurrenter, som Beto O’Rourke, Elizabeth Warren og Kamala Harris.

Buttigiegs valgkampanje har hittil blitt drevet av rundt 30 personer. Innen slutten av måneden er planen å utvide til 50.

Imponerer med sitt intellekt

Buttigieg har gjort seg bemerket med sin store intellektuelle nysgjerrighet og usedvanlige gode språkøre. Da norske journalister intervjuet ham i Sør Carolina i mars, svarte presidentkandidaten på norsk – som han lærte seg etter å ha lest Erlend Loes Naiv Super.

A Norwegian outlet is here and asked @PeteButtigieg to speak the language. And he did! pic.twitter.com/rs4MmgIWQA — Dave Weigel (@daveweigel) March 23, 2019

Foruten amerikansk og norsk snakker Buttigieg fransk, spansk, italiensk, maltesisk, arabisk og Dari, opplyser Buttigiegs kampanjeleder, Lis Smith.

– En ekstraordinær historie om intellektuell nysgjerrighet, sier forfatteren Tom Nichols, som er blant dem som lar seg imponere av Buttigiegs språkkunnskaper.

Buttigieg kan også bli den første presidenten som er åpen om sin homofile legning. Han karakteriserer seg selv som et religiøst menneske og har sagt at «Gud gjorde meg homofil». I fjor giftet han seg med sin mann Chasten, en 29 år gammel lærer som har tiltrukket seg mye oppmerksomhet de siste ukene med sin tilstedeværelse på sosiale medier.