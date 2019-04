Assanges far: – Jeg er 74 år og ser bedre ut enn ham

– Jeg så ham, måten han ble trukket nedover trappene, politimennene – han så ikke bra ut, sier John Shipton, som er far til Julian Assange.

– Jeg er 74 år og ser bedre ut enn ham, og han er 47 år, sier Shipton, ifølge The Guardian.

I nesten syv år har Wikileaks-leder Julian Assange, bodd i Ecuadors ambassade i London.

Torsdag ble han pågrepet av politiet etter at Ecuador trakk tilbake beskyttelsen av ham.

Fakta: Dette er saken: USA har siktet Julian Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av WikiLeaks rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

WILL RUSSELL /Reuters/ NTB scanpix

Enkelt å løse

Nå ber faren som er bosatt i Melbourne den australske statsministeren, Scott Morrison om å engasjere seg:

– Dette kan enkelt løses slik at alle blir fornøyde. Det har allerede vært diskutert i et møte, uttaler John Shipton.

Han mener det nå er på tide at Assange bringes tilbake til hjemlandet sitt.

Stefan Wermuth / AP/ NTB scanpix

Ikke spesialbehandling

Statsministeren skal tidligere har uttalt at Assange kan motta australsk hjelp, men at han ikke kan få «spesialbehandling», skriver The Guardian.

John Shipton uttrykker følelsene han kjente på da han så sønnen sin ble trukket ut av den ecuadorianske ambassaden.

– Det var et sjokk, sa Shipton.

Hett tema i valgkampen

For tiden pågår det en valgkamp i Australia, og opposisjonsleder Bill Shorten uttalte:

– Jeg ville være glad hvis mine talspersoner snakker med Assanges advokater i løpet av de neste ukene.

Assange er blitt ett hett tema i den pågående valgkampen i Australia.

– Jeg vet ikke om hvorvidt Assange var en journalist, fortsatte Shorten.

– Han ser ut som en ryggsekkturist som har vært en tur i Bangkok og trenger hjelp fra ambassaden. Men jeg aksepterer at denne saken er viktigere enn som så.

Peter Nicholls / Reuters/NTB scanpix

Leder av partiet De Grønne i Australia, Richard Di Natale fortalte til TV-stasjonen ABCs Insiders program:

– Uansett hva du måtte mene om Julian Assange, er det prinsippene som er viktige. Julian Assange er ansvarlig for avsløringer det som var krigsforbrytelser i Irak. Dette var viktig informasjon og i offentlighetens interesse i et åpent og gjennomsiktig demokrati, sier Natale.

Videre sa blant annet:

– Vi mener at Australia skal ta kontakt med representanter i USA. Hvis det virkelig er slik at vi har et spesielt forhold til USA, la oss forfølge den tanken, uttalte Natale.

Avførings-strid

Advokaten til Julian Assange reagerer sterkt på Ecuadors påstander om hvordan hennes klient oppførte seg på landets ambassade i London, melder Sky News.

I følge NTB mener forsvareren Jennifer Robinson at anklagene om at Assange klinte avføring på veggene er fabrikkert for å skape et påskudd for å tvinge ham ut av ambassaden.

WikiLeaks-grunnleggeren oppholdt seg i ambassaden i sju år, men torsdag ble den politiske beskyttelsen trukket tilbake slik at britisk politi kunne gå inn i ambassaden og pågripe ham.

Ecuadorianske myndigheter har hevdet at Assange lot være å skylle ned på toalettet, at han lot skittent undertøy ligge på badet, at han ikke vasket opp etter seg og at han lot komfyren stå på.