Sri Lanka: Har identifisert åtte av angriperne

Sri Lankas viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene omtaler gjerningsmennene som velutdannede og sier at minst én av dem hadde studert i Storbritannia. En av selvmordsbomberne var en kvinne ifølge Wijewardene.

Ifølge VG opplyser landets forsvarsminister at lederen for islamistgruppen National Thowheed Jamathble skal ha vært en av selvmorsbomberne som døde i terrorangrepene på Sri Lanka.

Zahran Hashim er av srilankisk etterretning pekt på som hjernen bak de brutale angrepene, ifølge The Telegraph.

60 pågrepet

Onsdag morgen ble det hørt et høyt smell i hovedstaden Colombo. Ifølge den srilankiske viseforsvarsministeren skyldtes smellet at politiet gjennomførte en kontrollert eksplosjon av et kjøretøy nær kinoen Savoy Cinema, melder Sky News.

Politiet opplyser at det ikke var eksplosiver i kjøretøyet.

Onsdag morgen opplyser myndighetene ifølge Reuters også at 60 personer nå er pågrepet i forbindelse med terrorangrepene mandag, der nesten 360 mennesker ble drept.

Samtidig med etterforskningen og jakten på skyldige, foregår det en intens politisk dragkamp om hvorfor ikke konkrete etterretningsopplysninger om at det kunne skje terrorangrep, førte til handling.

– Holdt tilbake med vilje

Indisk etterretning hadde formidlet til Sri Lanka alt 4. april mulige angrep mot kirker, hotell og politikere.

– Noen etterretningstopper holdt informasjonen tilbake med vilje, sa Lakshman Kiriella, lederen for parlamentet, ifølge Reuters.

Den amerikanske ambassadøren i landet, Alaina Teplitz, sier at USA ikke hadde noen kjennskap til slik informasjon. Et team fra det føderale politiet FBI er nå kommet til Sri Lanka for å bidra i etterforskningen.