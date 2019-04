Sri Lanka: Har identifisert åtte av angriperne, leter etter koblinger til utlandet.

Sorgen er bunnløs for familien til Mathew (åtte måneder) og bestemoren Agnes Vnikpridha (69), som begge mistet livet da selvmordsbombere slo til mot kirken i Negombo der familien var påskemorgen. Mens srilankerne begraver sine døde, prøver politiet å finne ut hvem som sto bak.

Politiet mener nå at ni selvmordsbombere utførte angrepene. Åtte av disse er identifisert.

REUTERS TV / NTB scanpix

Eranga Jayawardena / AP / NTB scanpix

Fakta: Terrorangrepene 1. påskedag ble tre kirker og fire hoteller i Sri Lanka angrepet av selvmordsbombere. Angrepene skjedde samtidig. Islamistiske terrorister er mistenkt for å stå bak angrepene. Minst 359 mennesker døde i angrepene. I tillegg ble 500 mennesker skadet. De aller fleste var kristne srilankere. Men også 39 utlendinger ble drept i angrepene.

En kvinne blant angriperne

Sri Lankas viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene omtaler gjerningsmennene som velutdannede og sier at minst én av dem hadde studert i Storbritannia. En av selvmordsbomberne var en kvinne, ifølge Wijewardene. Dette skal være kona til en av de andre gjerningspersonene.

– De fleste av selvmordsbomberne var velutdannede og kom fra middelklasse- eller øvre middelklassefamilier. Noen av dem hadde studert i utlandet, sa viseforsvarsministeren onsdag.

– De var økonomisk ganske uavhengig, og familiene hadde stabil økonomi. Det er en bekymringsfull faktor, fortsatte han, ifølge The Guardian.

Den antatte gjerningspersonen som har studert i Storbritannia, skal også ha studert jus i Australia.

ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS/NTB scanpix.

ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS/NTB scanpix

Utbrytere

Det verserer ulike opplysninger om selvmordsbomberne. Gjerningspersonene skal ha angivelig ha vært utbrytere fra to lokale islamistgrupper: National Thowheed Jamaath og Jammiyathul Millathu Ibrahim.

Men selv om myndighetene peker på lokale islamistiske grupper, undersøker de om de har forbindelse til utenlandske terrorgrupper. IS hevdet tirsdag at de står bak terrorangrepene.

– Vi undersøker om det er noen direkte forbindelser til noen internasjonale organisasjoner, sa viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene ifølge Associated Press.

Flere eksperter har også pekt på at de koordinerte angrepene var for avanserte til at den lokale islamistiske terrorgruppen ville kunne planlegge og gjennomføre det alene.

Analytikeren Rita Katz i Site Intelligence Group skriver i The Daily Beast at dette passer inn i måten terrorgruppen IS opererer, at terroristene i Sri Lanka mest sannsynlig har fått en form for trening eller hjelp fra IS, selv om det er uklart hvordan.

Fakta: Sri Lanka Befolkningen er på 21,4 millioner. Av disse utgjør singaleserne rundt 75 prosent og tamilene 15 prosent. 70 prosent av befolkningen er buddhister, 12 prosent hinduer, 10 prosent muslimer og 6 prosent katolikker. Landet ble selvstendig fra Storbritannia i 1948. Tamilene fremmet i 1972 krav om sin egen stat nord på øya. Konflikten utviklet seg til full borgerkrig. Tamilenes opprør ble knust i 2009, da hadde konflikten kostet 100.000 mennesker livet. 40.000 sivile tamiler skal ha blitt drept i opprørets siste dager. Forfatningen er en blanding av presidentstyre og parlamentarisme. Presidenten velges direkte for fire år, og kan gjenvelges en gang. Valg til nasjonalforsamlingen må holdes senest hvert femte år. (NTB)

DINUKA LIYANAWATTE /REUTERS/NTB scanpix

Undersøker IS-tilknytning

Ifølge VG opplyser landets forsvarsminister at lederen for islamistgruppen National Thowheed Jamath skal ha vært en av selvmordsbomberne som sprengte seg i luksushotellet Shangri-La i Colombo søndag morgen. Men myndighetene vil ikke gå ut med noen navn.

Zahran Hashim, som også går under navnet Mohamed Zahran, er av srilankisk etterretning pekt på som hjernen bak de brutale angrepene, ifølge The Telegraph. IS publisert tirsdag et bilde av personer som angivelig sverger troskap til IS og som de hevder utførte angrepene. Bare en av dem, Mohamed Zahran, hadde ikke dekket til ansiktet, skriver Reuters.

Myndighetene prøver å finne ut om selvmordsbomberne har hatt noen tilknytning til IS. Ifølge The New York Times har ikke etterforskerne informasjon om at noen av dem har vært fremmedkrigere i Midtøsten.

60 pågrepet

Tallet på drepte er nå steget til 359, fra 321 tirsdag. Det gjør de koordinerte terrorangrepene til det dødeligste terrorangrepet i Sør-Asia noensinne. Rundt 500 er skadet. 39 av de drepte er utlendinger.

Onsdag var 60 personer pågrepet i forbindelse med terrorangrepene mandag. En av dem skal være en velstående forretningsmann som er faren til to av menn som deltok i selvmordsangrepene, skriver NTB.

Men myndighetene frykter at flere involverte er på frifot, og beredskapen er derfor høy.

Samtidig med etterforskningen og jakten på skyldige, foregår det en intens politisk dragkamp om hvorfor ikke konkrete etterretningsopplysninger om at det kunne skje terrorangrep, førte til handling.

Både politisjefen og forsvarsministeren skal er blitt bedt om å gå av presidenten, melder Reuters.

– Holdt tilbake med vilje

Indisk etterretning hadde formidlet til Sri Lanka alt 4. april om mulige angrep mot kirker, hotell og politikere. De skal også fått ny advarsel noen dager senere, og senest kvelden før angrepet.

– Noen etterretningstopper holdt informasjonen tilbake med vilje, sa Lakshman Kiriella, lederen for parlamentet, ifølge Reuters.