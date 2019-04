Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning

Demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, stevnet USAs justisdepartement med krav om å få både den usladdede versjonen og tilgang til underlagsmaterialet innen 1. mai.

– Nadlers stevning er forhastet og unødvendig. Departementet vil fortsette å jobbe med Kongressen og imøtekomme legitime forespørsler i tråd med loven, sier talsperson Kerri Kupec i justisdepartementet.

Muellers 448 sider lange rapporten slår fast at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i president Donald Trumps favør, men konkluderer med at det ikke foreligger beviser for at Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Rapporten dokumenterer imidlertid ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen av den angivelige kontakten med Russland.