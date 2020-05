Trump kaller smittevernsjefens advarsler uakseptable

Fauci har denne uka advart om at å åpne forretningsvirksomhet og skoler for raskt i USA kan føre til ny oppblomstring av nye utbrudd over hele landet, nye dødsfall, unødvendig lidelse og sette landet ytterligere tilbake økonomisk.

– For meg er dette ikke et akseptabelt svar, særlig når det gjelder skoler, sa president Donald Trump da han møtte reportere onsdag.

Det eneste Trump mener vil være akseptabelt, er nå å holde professorer og lærere «over en viss alder» hjemme fra jobb.

– De burde ta det med ro noen uker til, sa presidenten.

Turbulent

Det er ikke første gang Trump og Fauci åpenlyst har motsagt hverandre. I april la Trump ut en melding på Twitter der noen andre foreslo å gi Fauci sparken, etter at eksperten hadde kommet med en kommentar om at flere liv kunne vært spart om USA hadde stengt ned tidligere.

– Anthony er en bra person, en svært bra person, jeg har vært uenig med ham, sa Trump onsdag i et intervju på morgensendingen på Fox Business Network. Han gjentok at USA må åpne opp igjen.

– Vi ønsker å gjøre det trygt, men vi ønsker også å gjøre det så fort som mulig, Vi må få åpnet opp. Jeg er fullstendig uenig med ham når det gjelder skoler, sa Trump.

President Trump hadde planlagt å stille til gjenvalg i år med en sterk amerikansk økonomi som sitt viktigste kort i valgkampen. Han har flere ganger oppfordret til å gjenåpne bedrifter og skoler som har måttet stenge for å stanse spredningen av koronaviruset.

Mørketall

79 år gamle Fauci regnes som regjeringens mest troverdige mann i kampen mot koronaviruset. Over 1,4 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte, og myndighetene har til nå registrert over 83.000 koronarelaterte dødsfall.

– De fleste av oss har en følelse av at tallet på døde trolig er høyere enn dette, sier Fauci.

Fauci har vært en forkjemper for fortsatt nedstengning for å få kontroll på spredningen av viruset, men har mange imot seg, særlig på ytre høyre side i amerikansk politikk.

New York-borgermester Bill de Blasio sier til CNN at Fauci «ytrer en ærlig stemme basert på forsiktighet, og jeg deler hans syn».

– Jeg tror vi må være svært forsiktige med skrittene vi tar, sier de Blasio.