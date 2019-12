Trump i frokostmøte med NATO-sjefen. Sist gikk det ikke så bra.

Saken oppdateres

Sent mandag kveld landet Donald Trump og USAs førstedame Melania Trump i London.

Første post programmet er et frokostmøte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det skjer i den amerikanske ambassadørens residens, Winfield House i Regent Park tirsdag klokken 10.30 norsk tid.

Frank Augstein / AP

– Det er viktig å få snakket igjennom programmet og hva som skal skje på NATO-toppmøtet på forhånd. Derfor har jeg bedt om et frokostmøte med Donald Trump før de politiske samtalene starter, sa Jens Stoltenberg da Aftenposten snakket med han i London mandag ettermiddag.

Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

Forrige frokost ble en katastrofe

Men Jens Stoltenberg har ikke bare gode minner fra frokoster med Donald Trump. Under en tilsvarende frokost, på NATO-toppmøtet i Brussel i fjor, brukte den amerikanske presidenten det meste av frokosten til en drøy enetale.

I tre minutter skjelte han ut Tyskland, som han mente ikke brukte nok penger på NATO og samtidig lot seg bruke av Russland.

Tema var den omstridte gassrørledningen North Stream II.

Trump truet tidligere i år med å innføre straffetiltak mot det russiske gassprosjektet. Han mener at europeiske land blir altfor avhengige av russisk gass når det bygges enda en rørledning.

Han snakket uavbrutt i tre minutter og ville ha svar fra Stoltenberg om Tysklands kjøp av gass fra Russland, noe han mente gjorde Tyskland til et russisk gissel.

Fakta: Slik er programmet i London Tirsdag: 10.30: Frokostmøte mellom Donald Trump og Jens Stoltenberg 16.30: Jens Stoltenberg i privat audiens med dronning Elizabeth på Buckingham Palace. 18.00: Mottagelse på Buckingham Palace for NATOs stats- og regjeringssjefer med partnere. Vertinne er dronning Elizabeth. 20.00: Buffet for NATO-lederne med partnere i Downing Street 10. Storbritannias statsminister Boris Johnson er vert. Onsdag: 10.00–14.00: NATO-toppmøtet. Det blir kun én politisk sesjon. Deretter vil det bli tre separate pressekonferanser: en med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, en med USAs president, Donald Trump, og en med Storbritannias statsminister, Boris Johnson.

Også møtet med dronningen ble pinlig.

Den amerikanske presidenten var sist på statsbesøk i Storbritannia i juni.

Da gjorde han seg også bemerket med flere små diplomatiske blemmer.

Her rakk Trump å fornærme statsminister Theresa May, for deretter å ydmyke Dronningen.

Tolga Akmen / AP/ NTB scanpix

Han titulerte blant annet dronningen feil under middagen, og han gjorde henne forlegen under en inspeksjon av æresgarden.

Da dronning Elizabeth skulle inspirere vaktene utenfor Windsor slott, tok Trump over kommandoen. Han snudde ryggen til Dronningen og lot henne bli gående gjemt bak presidenten.

I privat audiens med dronningen

NATO-sjef Jens Stoltenberg har en travel dag -dagen før dagen. For det politiske toppmøtet i NATO starter først onsdag.

Det holdes utenfor London, i en herskapelig hotell- og golfresort. Helt etter Trumps smak.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter.