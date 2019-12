Japansk mann pågrepet for å ha ringt kundeservice 24.000 ganger

Mannen hevder at mobiloperatøren har brutt vilkårene i kontrakten hans og krever at ansatte i KDDI kommer til ham og beklager. Det opplyser en talsperson for politiet i Japan.

Politiets anslår at mannen ringte 24.000 ganger, men dette tallet er antakelig for lavt, ifølge japanske medier. Mannen skal nemlig også ha ringt tusenvis av ganger fra forskjellige telefonkiosker.

De 24.000 samtalene er i løpet av de siste to årene, men arrestasjonen kommer etter at han har ringt flere hundre ganger de siste ukene.

Det er gratis å ringe kundeservicen til KDDI.

71-åringen er siktet for å ha hindret virksomheten til selskapet.

I tillegg til å ha fornærmet ansatte på kundesenteret, skal han gjentatte ganger ha ringt for så å legge på med en gang noen tok telefonen.