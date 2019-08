Det var et enmotorsfly som like etter klokka 6 lokal tid styrtet i Upper Moreland i delstaten Pennsylvania, drøyt tre mil fra Philadelphia.

Politiet ble oppringt av en beboer som sa at et fly hadde styrtet i hagen deres. Alle om bord i flyet, et ektepar og deres 19 år gamle datter, omkom.

Ingen andre ble skadd i ulykken, der vrakrester ble spredt utover fire hager i boligområdet.