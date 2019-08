Nyhetsbyrået Reuters melder at de nye reglene som skal gi kvinner mer frihet, ble offentliggjort natt til fredag.

Saudi-Arabia regnes som et av landene i verden med aller minst likestilling, der kvinnene i stor grad er underlagt mannen. I mange viktige spørsmål må kvinnene har godkjennelse fra mannen eller mannlige slektninger. Dette har landet fått mye kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for.

Etter at kong Salmans sønn Mohammed bin Salman ble kronprins, kom det signaler om at det ville komme noen lettelser, blant annet i form av at kvinner skulle få kjøre bil. Men Saudi-Arabia ligger fortsatt i bunnen av rangeringer av likestilling i verden, blant annet er de rangert som nummer 141 av 149 i World Economic Forums Global Gender Gap Report for fjoråret.

Kan søke om pass

Nå skal kvinner få lov til å reise uten å få tillatelse og skal altså kunne søke om pass på egen hånd. For første gang skal de også få lov til å bli verger for mindreårige barn og å registrere skilsmisse og ekteskap og fødsler, skriver Reuters.

Det betyr altså at kvinner ikke lenge må ha en «mannlig formynder» for å få pass eller for å reise utenlands, ifølge dekretet som kong Salman har underskrevet. Krav om formynderskap begrenses til mindreårige, ifølge Arab News, som skriver at dekretet er skrevet i på en «kjønnsnøytralmåte», og ikke har spesifisert noen begrensninger som kun gjelder kvinner.

Saudi-Arabias USA-ambassadør, prinsesse Reema bint Bandar, sier til Arab News at hun er opprømt over å kunne bekrefte nyheten, og sier at reglene er ment «øke saudiske kvinners status i samfunnet, blant annet ved å gi dem rett til å få pass og reise på egenhånd».

Skilt via SMS

Kvinner må fortsatt ha tillatelse for å gifte seg eller for å leve på egen hånd. I Saudi-Arabia har menn hatt lov til å skille seg uten å gi kona beskjed om det. For et halvt år siden ble det innført en regel som sa at kvinner skulle ha rett til å få beskjed via SMS dersom mannen tar ut skilsmisse.

Ifølge dekretet som ble sendt ut natt til fredag skal det bli enklere for kvinner å jobbe. Ifølge Reuters sier reglene at alle borgere skal ha rett til å jobbe uten å bli diskriminert på grunn av kjønn, alder eller funksjonshemninger.

Saudi-Arabia og kronprinsen, som blir sett som reell leder i landet, har fått mye negativ oppmerksomhet det siste året på grunn av drapet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul og for krigføringen i Jemen.