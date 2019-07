Britiske myndigheter frykter terror mot fly fra Egypt

Britiske myndigheter har endret sitt reiseråd for Egypt og sier at det økt fare for terror rettet mot flytrafikken.

– Styrkede sikkerhetstiltak er på plass for fly som skal fra Egypt til Storbritannia, heter det på det britiske utenriksdepartementets nettsider.

Passasjerer om bord på en BA-flygning fra Heathrow til Kairo har fått beskjed om at flygningen er innstilt, og at det ikke vil bli noen alternativ flygning på en uke, melder BBC.

– Vi vurderer konstant sikkerhetstiltakene ved alle våre flyplasser rundt om i verden og har stanset flygningene til Kairo i sju dager som en forholdsregel for å kunne vurdere situasjonen videre, står det i en uttalelse fra flyselskapet.