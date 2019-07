Tusenvis demonstrerer i Hongkong til støtte for politiet

Det har den siste tiden vært en rekke store demonstrasjoner i Hongkong på grunn av et lovforslag om å tillate utlevering av innbyggere til fastlands-Kina. Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam har sagt at hun vil legge den omstridte utleveringsloven død, men motstandere av lovforslaget har sagt at de vil fortsette å protestere til det formelt er trukket tilbake.

Flere demonstranter er pågrepet siden protestene begynte i juni, og det har vært gjentatte voldelige konfrontasjoner med politiet. Rettighetsgrupper og demonstranter anklager politiet for overdreven maktbruk.

Lørdag er det Kina-vennlige tilhengere av Hongkongs myndigheter som kommer med en motdemonstrasjon. Et overveiende eldre publikum med tilhørende familie viftet med kinesiske flagg og holdt opp bannere som uttrykker støtte til politiet.

– Venner som bruker vold, sier de også elsker Hongkong, men vi kan absolutt ikke akseptere deres måte å uttrykke seg, sier Sunny Wong. Hun er en av demonstrantene og sikter til sammenstøtene den siste tiden.

Hongkong er en delvis selvstyrt by, som i 1997 ble overført fra Storbritannia til Kina. Blant annet har Hongkong et uavhengig rettsvesen og egne lover som beskytter ytringsfriheten.