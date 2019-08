Russisk rakett eksploderte – kostet fem mennesker livet

Eksplosjonen skjedde under en test av en jetmotor ved et skytefelt i Arkhangelsk torsdag kveld.

Det skal ha oppstått en brann i det flytende drivstoffet til raketten. Denne brannen skal ha ført til eksplosjonen.

Ulykken skjedde i forbindelse med testing av en rakettmotor med flytende drivstoff. Raketteksplosjonen kostet fem av de ansatte i det statlige atomselskapet Rosatom livet.

De tre skadede medarbeiderne pådro seg alvorlige brannskader i ulykken, melder BBC.

Det russiske forsvaret sier at det ikke er registrert utslipp av radioaktivitet eller giftige stoffer.

DSA: – Ikke målt unormale verdier

Russiske myndigheter har tidligere opplyst at to personer ble drept og seks skadet i ulykken.

Myndighetene i Severodvinsk rapporterte torsdag om en kortvarig økning i strålingsnivået etter eksplosjonen. Denne meldingen er nå slettet, ifølge BBC, etter sigende fordi hendelsen sorterer under forsvaret. Forsvarsdepartementet hevder at det ikke har vært noe utslipp av farlige stoffer som følge av utslippet, og at strålingsnivåene er normale.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fikk fredag ettermiddag informasjon som gjør at de regner med at hendelsen i Arkhangelsk har ført til radioaktiv stråling.

De radioaktive verdiene i Norge skal være normale, ifølge DSA.

De skriver på sine sider at de ikke har registrert noen økning i strålingsnivået i Norge, eller på de andre europeiske målestasjonene DSA har tilgang til.

NRK meldte fredag at seks personer er til behandling etter å ha fått for høye stråledoser.

– Frigir ikke stråling

To eksperter har uttalt til Reuters at en slik eksplosjon med flytende rakettdrivstoff ikke vil frigjøre stråling.

De mistenkte at eksplosjonen og strålingen var som følge av et uhell under testingen av et atomdrevet cruisemissil ved et anlegg utenfor landsbyen Nyonoksa.

– Flytende drivstoffmissilmotorer som eksploderer, avgir ikke stråling, og vi vet at russerne jobber med en slags kjernefysisk fremdrift for et cruisemissil, sa Ankit Panda, seniorstipendiat i Federation of American Scientists.

Tømmer hyllene for jod

Det russiske nettstedet Lenta.ru skriver at en kvinne som jobber ved sykehuset der de sårede ble fraktet, opplyser om at lokalbefolkningen blir anbefalt å drikke jod.

Stoffet forhindrer noen radioaktive stoffer å bli tatt opp i kroppen.

BBC skriver at i byene Arkhangelsk og Severodvinsk tømmes apotekhyllene for jod, og lokalbefolkningen haster med å få tak i medisinsk jod.