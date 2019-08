Juliana Strygina (48) hysjer på moren sin. Først en gang. Så en gang til. Men mor Raisa Strygina (72) bryr seg ikke. Hun vifter med hendene og snakker bare høyere.

– For dette er viktig. Jeg er lei av å bo i et udemokratisk Russland. Så lei av at vi må betale hvis man ønsker en god utdannelse og en god jobb. Vet du, jeg har 50 års arbeidserfaring, og likevel sitter jeg igjen med en minstepensjon man knapt kan leve av. Vårt land trenger en revolusjon, og det skal jeg være med på, sier hun bestemt.

Maxim Shemetov, Reuters / NTB scanpix

Stort oppmøte

Grunnen til at datteren hysjer på henne, er at folk rundt dem prøver å få med seg hva som blir sagt på en scene omtrent 100 meter lenger fremme. Men det er så mye folk i Moskvas sentrum denne dagen at appellene fra scenen kun bærer til en fjerdedel av de oppmøtte.

Litt nordvest for Kreml har nemlig minst 50.000 mennesker samlet seg for å demonstrere for frie valg. Her er det mennesker fra alle generasjoner. Aftenposten snakker med flere ungdommer som er der med foreldrene sine.

Skjeggestad, Helene

Det er det stort oppmøte i demonstrasjonsbølgen som har ridd Russlands hovedstad de siste fem ukene. Det demonstreres med krav om rettferdige valg etter at et titall uavhengige kandidater ble nektet å stille til lokalvalget i Moskva i september.

Begrunnelsen var at underskrifter som måtte til for å få deres kandidatur godkjent, ikke var gyldige.

Forandring?

Regnet faller tungt på flere titalls paraplyer. Det viftes med russiske flagg, og ved jevne mellomrom kan man høre slagord som «Putin er en tyv», «frihet» og «Russland vil bli fritt».

Særlig ett slagord rører ved ekteparet Larisa og Vjatsjeslav: «En for alle, alle for en». De står i lyseblå regnjakker, arm i arm. Vjatsjeslav holder en plakat med en rekke navn på arresterte demonstrante.

De forteller at de er foreldrene til en på denne listen, men de vil ikke si hvem i frykt for at det skal få represalier. De vil derfor heller ikke oppgi etternavnet.

– Vi er veldig stolte av ham. Det var jo vi som ga ham en oppvekst der vi oppfordret til å tenke selv, til å ta politiske valg. Nå sitter han fengslet på grunn av deltagelse i en de forutgående demonstrasjonene.

– Men se, her er det så mange folk. Kanskje dette betyr forandring? Revolusjon?

Skjeggestad, Helene

Fakta: Protestene i Moskva 8. september er det valg til bystyret i Moskva, men en rekke kandidater ble i sommer nektet å stille opp. Dette har utløst store gateprotester som myndighetene har slått hardt ned på. Dårlig økonomi, høyere pensjonsalder og omfattende korrupsjon danner også et bakteppe for uroen.

Slått brutalt ned

Vjatsjeslavs sønn er ikke den eneste som er blitt arrestert denne sommeren i Moskva.

De tre siste helgene har russiske myndigheter slått brutalt ned på protestene både med fysiske angrep og straffeforfølgelse. Nærmere 2000 ble arrestert de siste to ukene.

Kjente uavhengige kandidater som Dmitrij Gudkov, Ilja Jashin og Aleksej Navalnyj sitter fengslet og var derfor ikke å se denne lørdagen.

Ljobov Sobol, er av de mest profilerte politikerne, ble møtt av politiet da hun forsøkte å delta på demonstrasjonen.

Tatjana Makejeva, Reuters / NTB scanpix

Raisa Strygina, 72-åringen på demonstrasjonen, forteller at hun sist uke deltok på demonstrasjonen sammen med to andre venninner. De ble omringet og dyttet av rundt 50 politimenn. På datterens telefon viser hun frem bildebeviset på det.

– Men jeg er ikke redd. Absolutt ikke.

Skjeggestad, Helene

Godkjent demonstrasjon

I ukevis har man kunnet se bilder av et politi som går særdeles hardt til verks mot demonstrantene. Da Aftenposten deltok på demonstrasjonen denne helgen, var det imidlertid ingen tegn på vold.

Etter at det offisielle programmet var avsluttet, beveget imidlertid flere demonstranter seg rundt i byen. Da ble flere titall arrestert. Det samme ble opp mot 100 mennesker i St. Petersburg, ifølge organisasjonen OVD. Men tallene kunne lørdag ettermiddag ikke sammenlignes med arrestasjoner tidligere helger.

– Det handler først og fremst om at dette var en godkjent demonstrasjon. Politiet kan ikke begynne å arrestere folk helt uten grunn på en lovlig demonstrasjon. Der går det en grense, sier Jekaterina Schulmann, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Russlands presidentakademi for økonomi og administrasjon, til Aftenposten.

Skjeggestad, Helene

Shamil Zhumatov, Reuters/NTB scanpix

Overraskende oppmøte

Schulmann følger situasjonen i hovedstaden tett og mener det er svært overraskende at så mange møter opp på en ren politisk demonstrasjon.

– Det er fremdeles ferietid, og mange studenter er ikke i byen. I tillegg er det dårlig vær og det har vært eksempler på bruk av vold fra politiets side. Det er rett og slett et veldig stort oppmøte, og en moralsk seier for opposisjonen, sier Schulmann.

Det siste året har Russland sett en oppblomstring av demonstrasjoner, men de fleste av disse har ikke vært rettet mot politiske mål.

Kan lokalvalget i Moskva være det som får et folkelig engasjement til å bli politisk?

– Dette er spennende, men det er helt avhengig av hva som skjer nå. De mest kjente kandidatene vil nok være fengslet til etter valget, men vi ser at det dukker opp flere organisasjoner som hjelper til med demonstrasjoner og protester. Det blir rett og slett en særdeles spennende høst i Russland, avslutter hun.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

