Solslyng er et velkjent problem i stekende varme. Jernbaneskinnene blir rett og slett så opphetet at metallet endrer form. Hetebølgen i Europa skaper store problemer for jernbanen i flere land.

Også her i Norge er det varmt, og denne helgen gjør solslyngfare at Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Storlien. Bane Nor har oransje beredskap på grunn av varmen og inspiserer sporene over hele landet oftere enn vanlig.

I Østerrike eksperimenterer statsbanene ÖBB med en løsning, skriver Der Standard. En fem kilometers strekning har fått hvitmalte skinner. Hvitt reflekterer solen og metallet blir ikke like opphetet.

Over fem graders forskjell

Ifølge undersøkelser skal temperaturen i skinnene synke med fra fem til åtte grader etter hvitmaling. Etter et år skal de vurdere om eksperimentet er vellykket nok til at metoden skal tas i bruk i hele Østerrike.

Østerrikerne har utviklet en spesiell maskin de bruker til malingen. Den beveger seg i drøyt fem kilometer i timen og maler bare selve skinnene.

Også i Tyskland, Sveits og Italia eksperimenteres det med hvitmalte skinner, skriver Der Spiegel. Jernbaneskinnene i Sveits kan bli opp til 70 grader varme og særlig i svinger oppstår da problemer.

Fakta: Solslyng Stålet som skinnene er laget av, har den egenskapen at det forsøker å trekke seg sammen når det er kaldt og utvide seg når det er varmt. I og med at skinnene er låst fast og ikke kan bevege seg, oppstår store strekk- og trykkrefter i skinnene. Det kalles solslyng når trykkreftene blir så store at sporet ikke klarer "å holde igjen", men knekker ut og begynner å bukte seg. Kilde: Bane Nor

Vanlig problem i Norge

I Norge blir temperaturen sjelden så høye, men likevel oppstår solslyng relativt ofte.

Bane Nor har lagt ut en forklaring på fenomenet der de skriver at jernbaneskinner må gjennom det de kaller nøytralisering, der balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i stålet fastlegges. Fordi det er så kaldt om vinteren i Norge, kan ikke skinnene nøytraliseres for like høye sommertemperaturer som lenger sør i Europa.

I fjor var Gjøvikbanen med sine mange svinger særlig utsatt for solslyng.

– Bane Nors eksperter har vurdert det samme som de nå tester ut i Europa, sier Britt-Johanne Wang, pressevakt i Bane Nor. – Men de har kommet frem til at her til lands er et nøytralt spor og et stabilt og justert underlag det viktigste.

Lokførerne varsler

For å sikre mot solslyng kjører Bane Nor gjennom utsatte strekninger med arbeidstog og kontrollerer banen. Er det fare på ferde, reduseres hastigheten eller strekninger stenges helt.

– Lokomotivførerne er de viktigste varslerne her. Når de hører en ny lyd eller merker seg et punkt i skinnegangen som er endret, melder de fra, sier Wang.

Et godstog sporet torsdag av i Namsskogan på Nordlandsbanen. Årsaken kan være solslyng, men saken er under granskning av Havarikommisjonen og det er for tidlig å fastslå hva som ligger bak.