Trump skylder på mental sykdom for skytemassakrene, blir møtt med krass kritikk fra amerikanske psykologer

– Det er mental sykdom og hat som får folk til å trykke på avtrekkeren, ikke våpnene selv, sa presidenten i etterkant av de to masseskytingene som krevde 31 menneskeliv i Texas og Ohio i helgen.

I etterkant av de to skytemassakrene gikk flere republikanere ut og skyldte på mental sykdom. Dette møter motstand blant amerikanske psykologer.

– Mental sykdom blir ofte lagt til grunn for masseskytinger. Det er en grunnløs og stigmatiserende uttalelse. Forskning har vist at en veldig liten andel av voldelige handlinger blir begått av mennesker som er diagnostisert med eller er i behandling for psykisk sykdom, sier Rosie Phillips Davis, president i den amerikanske psykologforeningen (APA).

Bryan Woolston, Reuters / NTB scanpix

Psykologer: – En oppskrift på katastrofe

Hun peker på at hyppigheten av psykiske lidelser er så å si den samme over hele verden, men at andre land ikke opplever skytemassakrer i like stor grad som USA.

– Man er avhengig av tilgang til våpen for å gjennomføre disse handlingene. Legger man til rasisme, intoleranse og trangsynthet så er det en oppskrift på katastrofe, sier Phillips Davis.

Jessica Hall, AP / NTB scanpix

Kvittet seg med våpenreguleringer

Kort tid før Obama-administrasjonen forlot Det hvite hus fikk den på plass reguleringer som gjorde det vanskeligere for personer med mental sykdom å kjøpe våpen. Lovforslaget rammet personer med spiseforstyrrelser, kognitive utfordringer og depresjon.

Rundt 75.000 amerikanere hadde blitt rammet av reguleringen, som ble innført to dager før Trump ble president, skriver CNN.

Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Da Trump tok over etter Obama, signerte han et lovforslag som fjernet denne reguleringen. En avgjørelse som ble hyllet av våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA).

– Dette markerer en ny æra for våpeneiere. Vi har endelig en president som respekterer og støtter våpnene våre, sa NRAs toppsjef Chris Cox.

Michael Conroy, AP / NTB scanpix

Vil ha «røde flagg»-lover

Etter helgens to masseskytinger har flere tatt til orde for å gjeninnføre automatisk bakgrunnskontroll ved kjøp av våpen og forbudet mot halvautomatiske våpen, som Bill Clinton fikk gjennom i 1994.

Representantenes hus i Kongressen, som kontrolleres av demokratene, stemte i februar gjennom et lovforslag som gjør det obligatorisk med bakgrunnskontroll av alle som kjøper, inkludert dem som kjøper våpen via internett eller på våpenmesser. Men det er så langt ikke blitt stemt over i Senatet, hvor det er forventet å bli nedstemt.

Republikanerne stiller seg mer positive til at flere delstater innfører lover som gjør det mulig midlertidig å fjerne personers våpen, hvis man observerer urovekkende oppførsel. Dette omtales som «røde flagg»-lover, skriver The New York Times.

For eksempel er det i California mulig for familiemedlemmer å be en dommer om midlertidig å ta våpnene til en slektning som kan utgjøre en trussel, skriver USA Today.

Trump ga mandag uttrykk for at han er positiv til at flere delstater innfører lignende lover.

Eduardo Munoz, Reuters / NTB scanpix

Eier 40 prosent av verdens skytevåpen

Amerikanske borgere, som utgjør fire prosent av verdens befolkning, eier 40 prosent av skytevåpen i verden, ifølge en undersøkelse av våpenregistre fra 56 land fra Graduate Institute of International and Development Studies i Sveits.

– Vanlige amerikanere kjøper rundt 14 millioner nye og importerte våpen hvert år, sa Aaron Karp, som var en av forskerne bak rapporten.

Connecticut State Police / NTB scanpix

I en årrekke er det blitt gjort forsøk på å innføre strengere reguleringer for kjøp og salg av våpen i USA, men stort sett er det blitt med forsøket.

Etter at 26 barn og lærere ved barneskolen Sandy Hook i delstaten Connecticut ble skutt og drept i 2012, ble det fremmet et lovforslag som hadde ført til obligatorisk bakgrunnskontroll ved alle våpenkjøp. I Senatet, som blir kontrollert av republikanerne og Mitch McConnell, ble lovforslaget nedstemt.