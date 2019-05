Ifølge den pakistanske avisen The Tribune skyter politiet og inntrengerne nå mot hverandre.

Gjestene på hotellet er evakuert og i sikkerhet, opplyser informasjonsminister Zahoor Buledi i provinsen Balochistan. Men politiet skal ikke ha kontroll på angriperne.

Tv-kanalen ARY News melder at det er 3–5 personer som har tatt seg inn på hotellet. Området rundt hotellet er sperret av.

Politimester Aslam Bangulzai sier at ildvekslingen har pågått i to timer, og at det er uklart om noen er skadd eller drept.

Havnebyen Gwadar er en del av et enormt kinesisk prosjekt til en verdi av 62 milliarder dollar for å bygge ut handelsruter mellom Asia, Midtøsten og Europa, skriver NTB.