Universitetslege misbrukte 177 mannlige studenter

Resultatene fra en uavhengig, 12 måneder lang etterforskning av anklager mot doktor Richard Strauss ble presentert fredag. Konklusjonen er at han har begått overgrep i perioden 1979 til 1997, da han var ansatt som lege ved universitetet, skriver Michael Drake ved Ohio State i en e-post til dagens studenter, ansatte og fakultet.

Strauss døde i 2005.

– Funnene er sjokkerende og smertefulle å ta inn over seg, skriver Drake, og legger til at rapporten konkluderer med at ansatte ved universitetet hadde kjennskap til klager og bekymringer knyttet til Struass' adferd helt tilbake til 1979, men sviktet både når det gjaldt å etterforske tilfellene og å gripe inn på en meningsfull måte.

– Uakseptabelt

Drake karakteriserer universitetets grunnleggende svikt hva angår forebygging av misbruk som «uakseptabel».

– Det var også den utilstrekkelige innsatsen som ble lagt ned for å undersøke klagene fra studenter og medlemmer av staben, skriver han.

Strauss begynte i stillingen som lege ved universitetet i 1978. Han var laglege for friidrettslaget i 14 år og deretter deltidslege i studentenes helsetjeneste i to år.

Sjekker ungdommer også

Advokatfirmaet Perkins Coie LLP har gjennomført etterforskningen av alle anklagene mot Strauss og skal også undersøke om han kan ha forgrepet seg på ungdomsskoleelever han har undersøkt.

Etterforskningen ble kjent i april 2018, kort tid etter at den amerikanske turnlegen Larry Nassar ble dømt til 40 til 175 års fengsel etter å ha erkjent straffskyld for syv tilfeller av seksuelle overgrep mot mindreårige.

Blant ofrene for Nassars overgrep er OL-vinnerne Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney.