To drept i indiskkontrollert Kashmir

– En terrorist drept, våpen og ammunisjon funnet, tvitrer indisk politi.

Den drepte separatisten tilhørte ifølge politiet Lashkar-e-Taiba (LeT), som står på FNs terrorliste.

Onsdagens sammenstøt fant sted i Baramulla-distriktet nord i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

India kontrollerer i dag to tredeler av Kashmir, mens Pakistan kontrollerer en tredel. Et flertall av innbyggerne på begge sider av grensa er muslimer.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og for å drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

Regjeringen i India fjernet nylig en grunnlovsparagraf som ga innbyggerne i Kashmir spesielle rettigheter og innførte portforbud for å hindre protester.