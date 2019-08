Epstein låste pengene sine før han tok livet av seg – gjør det vanskelig for ofrene hans å få erstatning

Jeffrey Epstein signerte testamentet i fengselet der han satt i varetekt, og der han ble funnet død i cellen sin 10. august.

Testamentet skal sørge for at hele arven etter ham, verdier for mer enn 577 millioner dollar, blir overført til et fond.

Signaturen kan gjøre det vanskelig for de titalls kvinnene, som anklager ham for seksuelt misbruk, å få erstatning eller å saksøke boet etter ham. Det sier advokater og andre eksperter til The Guardian.

– Detter er Espsteins siste manipulering av systemet, og det fra graven, sier Advokat Jennifer Freeman, som representerer ofre for seksuelle overgrep mot barn, til avisen.

New York State Sex Offender Registry

Epstein begikk selvdrap 10. august i det føderale fengselet Metropolitan Correctional Center i New York, der han satt i varetekt mens han ventet på at rettssaken mot ham skulle begynne. Tidligere i sommer ble han tiltalt for grov menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige jenter

– Skjule eiendeler

– Velstående mennesker forsøker vanligvis å skjule eiendeler i fond eller andre juridiske ordninger. Jeg tror retten vil gi ofrene rettferdighet. Hvis ikke, vil vi kjempe for den rettferdigheten de skulle fått for lengst, sier Lisa Bloom til The Guardian. Hun representerer flere av Epsteins-ofre.

Epstein ga fondet navnet «1953», trolig fordi det var året han ble født, og det ble registrert i sivilavdelingen til høyesterett i De amerikanske Jomfruøyene, der Epstein eide en egen øy, skriver New York Times.

MARCO BELLO / Reuters / NTB Scanpix

Fondet kan ha blitt registrert der for å unngå at innholdet i dokumentene blir lekket.

– På en måte er han like briljant i døden som han var det i livet – et ondt geni, sier advokat James Marsh, som representerer to av kvinnene som anklager Epstein for overgrep, til New York Times.

Milliardæren ble i juli nektet løslatelse mot kausjon. Distriktsdommer Richard Berman uttalte da at Epstein ville utgjøre en fare for samfunnet dersom han ble løslatt i påvente av rettssaken.