Danmarks statsminister Mette Frederiksen erklærte mandag at landet forsiktig skal gjenåpnes. Etter påske får danske barn komme tilbake i barnehager og de yngste får returnere til skolen.

Frederiksen viste til at tallene går riktig vei når det gjelder sykehusinnleggelser. Samtidig understreket hun at den ekstraordinære perioden er langt fra over.

– Jeg vil også ærlig si at hvis vi ikke lykkes de neste to ukene, hvis tallene begynner å stige for voldsomt, eller hvis vi igjen begynner å samles innenfor eller utenfor, ikke holder avstand. Da kan vi ikke begynne å åpne, kanskje vi i stedet må stramme enda mere til. Vi er i bokstavelig forstand dypt avhengige av hverandre. Deg og meg. Hver eneste av oss er med til å avgjøre om når og hvordan vi kan åpne Danmark igjen, sa Frederiksen.

Dette er Danmarks plan:

Barnehager og skoler

– Barnehager åpner igjen så tidlig som mulig fra den 15. april, så snart det vurderes forsvarlig av helsemyndighetene. Ansatte i risikogrupper eller med familiemedlemmer i husstanden som er i risikogruppen, forventes ikke å møte på arbeid.

– Skolen åpner for 0. til 5. klasse. Spesialtilbud på alle klassetrinn skal raskest mulig åpnes fra den 15., så snart det vurderes som forsvarlig. Dette gjelder også skolefritidsordninger for barn opp til 5. klasse. Ansatte og elever som er i risikogruppen, eller i husstand med noen som er det, trenger ikke å møte.

– 6. til 10. klasse må vente til 10. mai før de kan komme tilbake på skolebenken. Da har danske barn hatt hjemmeundervisning i to måneder.

– Alle avsluttende eksamener er avlyst.

– Ungdomsskoler holder fortsatt fysisk lukket.

– Videregående skoler åpner delvis for dem som er i ferd med å avslutte utdannelsen.

Det private arbeidsmarkedet

– Alle private arbeidsgivere ble 13. mars oppfordret til å sørge for at flest mulig arbeider hjemmefra.

– Myndighetene skal gå i dialog om hvordan ansatte igjen skal kunne møte fysisk på arbeid, forutsett at alle retningslinjer overholdes.

Reisevirksomhet og stengte grenser

– Utenriksminister Jeppe Kofod opplyser at alle ikke-nødvendige reiser i hele verden er frarådet til og med 10. mai.

– Innreiseforbudet for utenlandske statsborgere forlenges til 10. mai.

Andre virksomheter

– En rekke virksomheter fortsetter å holde stengt. Dette gjelder restauranter og kafeer, samt for eksempel frisører og massører. Regjeringen skal vurdere om disse stedene kan åpnes «i neste fase», foreløpig datert til 10. mai.

– Stengningen av offentlige kulturinstitusjoner, kirker, lokaler tilhørende trossamfunn, biblioteker, fritidstilbud og lignende innendørs aktiviteter forlenges til og med 10. mai.

Store arrangementer

– Forbudet mot forsamlinger på over ti personer skal gjelde til midten av mai. Forbudet mot alle større arrangementer og folkeansamlinger gjelder til 1. september. Roskilde-festivalen og dens 50-årsjubileum er dermed avlyst.

Forutsetter trygg påske

Mandag hadde bortimot 4.700 personer fått påvist koronaviruset i Danmark. 187 personer er døde. De siste dagene har antall sykehusinnleggelser og personer som må ha intensivbehandling imidlertid stabilisert seg.

Statsministeren understreket at løftet om gjenåpningen ikke kom uten betingelser.

– Hvis vi ser en utglidning i påsken, så kommer vi ikke til å gjenåpne Danmark etter påsken.

Alle innbyggere oppfordres fortsatt til å holde avstand og å vaske hender.