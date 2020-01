Trump varsler plan for å gi palestinerne egen stat, hovedstad og 50 milliarder dollar

Demonstrantene brenner amerikanske flagg og bilder av Trump, som like etter klokken 18 la frem det han har omtalt som «århundrets avtale» for fred mellom Israel og palestinerne.

Palestinske myndigheter har imidlertid ikke vært involvert i arbeidet med planen og avviser den helt.

– I dag tar Israel et stort skritt mot fred. Mange unge over hele Midtøsten er klar for en mer fredelig fremtid, sier Trump.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu stod ved hans side og inntok selv talerstolen da Trump var ferdig i 18.35-tiden.

– I går møtte jeg Israels statsminister og mannen som forsøker å bli Israels neste statsminister i det som er verdens lengste valgkamp, sier Trump, og legger til at ønsket om fred går på tvers av politikk.

Planen innebærer blant annet at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte palestinske områdene.

– Alle tidligere regjeringer har forsøkt og mislyktes. Men jeg ble ikke valgt for å mislykkes eller skygge unna vanskelige oppgaver, sier Trump, og kaller planen en «vinn vinn»-løsning for begge sider, med «en troverdig plan for to stater».

Jerusalem skal bli Israels «udelte hovedstad»

– Dette er en utvikling uten sidestykke, når Israel nå tar et modig skritt fremover, sier Trump om planen, som han kaller «historisk».

Trump sier at det er laget et konseptuelt kart som skal spikres mer i detalj av en komité.

– Jerusalem skal bli Israels udelte, jeg gjentar udelte, hovedstad, sier Trump til massiv applaus fra de fremmøtte i Det hvite hus.

– Overgangen til en tostatsløsning vil ikke føre til noen økning i trusselen mot Israel. Vi vil ikke gå med på å falle tilbake til en situasjon med blodbad. Fred krever kompromisser, men vi vil aldri be Israel gå med på kompromiss om sin egen sikkerhet, sier Trump.

Fakta: Fakta om Israels okkupasjon Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinaihalvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen var ulovlig og krever full tilbaketrekning. I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya. Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993, fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning. FNs sikkerhetsråd har også slått fast at de israelske bosetningene som er etablert i okkuperte områder, som i dag huser over 700.000 israelere, er ulovlige. Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. (NTB)

Palestinsk hovedstad i Øst-Jerusalem

Ingen palestinske representanter delte podium med Trump, men han beskrev også den palestinske delen av avtalen.

– Men det ville ikke vært rettferdig om jeg ikke gjorde mye for palestinerne. Dagens avtale er en unik mulighet for palestinerne til å ta et stort skritt mot å få en egen stat, sier USAs president.

Planen innebærer at palestinerne skal få sin hovedstad i Øst-Jerusalem, hvor USA skal åpne en ambassade, varsler Trump.

– President Abbas, jeg vil at du skal vite at dersom du velger fredens vei, vil mange land stå klare til å hjelpe dere, sier Trump.

Med i avtalen følger 50 milliarder dollar til utvikling av de palestinske områdene. Dette skal skape en million nye arbeidsplasser. De vil få tilgang til tre ganger så store områder som idag.

Trump varsler også tiltak mot islamistisk terrorisme som en del av planen.

Kaller Trump «den beste vennen Israel noen gang har hatt i Det hvite hus»

Netanyahu holdt deretter en takketale, der han blant annet nevnte ambassadørene fra Bahrain og Oman.

– Dette er en historisk dag. Vi kommer til å huske 28. januar 2020, da du, president Trump, anerkjente israelske områder som er vesentlig for vår arv, sier Netanyahu, og kalte planen en «realistisk sti mot holdbar fred».

Netanyahu tok sterk avstand til at israelernes tilstedeværelse på de okkuperte områdene kalles «ulovlig».

– I dag, president Trump, har du punktert denne løgnen, sier han.

Han ser frem til å forhandle om fred med palestinerne, og sier han er klar når som helst.

– Det er en god plan for Israel. Det er en god plan for fred, sa Netanyahu, og kalte Trump «den beste vennen Israel noen gang har hatt i Det hvite hus».

– Vi har hatt flere gode venner i Det hvite hus, men ingen kommer i nærheten av deg, sier Netanyahu, og skrøt av at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad, trakk seg fra atomavtalen med Iran og fikk Qasem Soleimani drept.

Han mener det vil være vanskelig for palestinerne å takke nei til avtalen, ettersom den medfører 50 milliarder dollar i investeringer.

– Jeg vet det vil være motstand og hindringer. Men hvis ikke nå, når? Og hvis ikke oss, hvem, avsluttet Netanyahu.

Begge er på gjenvalg. Begge er i rettslig trøbbel.

Både Trump og Netanyahu kjemper om et nært forestående gjenvalg. For Netanyahu kan Trumps plan bli et politisk være eller ikke være, ettersom han 2. mars går til valg for tredje gang på ett år.

Det anerkjente utenrikspolitiske tidsskriftet Foreign Policy skrev mandag at Trumps fredsplan ser ut som at den er «designet hovedsakelig» for å få Netanyahu gjenvalgt.

I tillegg vil begge de to statslederne ha glede av å rette oppmerksomheten vekk fra problemene de sliter med på hjemmebane, ifølge Reuters. Trump er midt i en riksrettssak, mens Netanyahu er siktet for korrupsjon. Begge mener seg uskyldig.

Trump har flere ganger utsatt offentliggjøringen av Midtøsten-planen for å unngå at det skal skape problemer i Netanyahus valgkamp.

Netanyahu trakk tirsdag sin anmodning om immunitet, bare timer før de folkevalgte skulle diskutere saken.