Drepte 26 før han ble skutt i natt

Nesten 17 timer etter at gjerningsmannen startet skytingen i Korat lørdag, opplyser politiet at mannen ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker søndag morgen.

– Det er over nå, sier politisjef Chakthip Chaijinda på en pressekonferanse, melder NTB.

Gjerningsmannen, som skal være en 32 år gammel sersjantmajor, forskanset seg på kjøpesenteret Terminal 21 etter å ha skutt og drept 26 mennesker og skadet 57.

Det er uklart om det fortsatt er ofre i bygningen etter skytingen.

Evakuerte flere hundre

Angrepet mot senteret skal ha startet ved 12-tiden (norsk tid) lørdag og varte i flere timer. Sikkerhetsstyrker skal ha tatt kontroll over kjøpesenteret ved 20-tiden, men det tok ytterligere noen timer før gjerningspersonen ble funnet og drept.

Rett før 21-tiden lørdag meldte Reuters om at det er blitt hørt flere skudd i senteret. BBC melder at den mistenktes mor er hentet til senteret i håp om at hun kan overtale ham til å overgi seg. Det ble også meldt om at gjerningspersonen hadde prøvd å flukte fra baksiden av bygningen.

Sakchai Lalitkanjanakul, AP / NTB scanpix

Hundrevis av personer gjemte seg på forskjellige steder i senteret da de hørte skudd. Noen av dem holdt seg i skjul i flere timer før de ble hjulpet ut av sikkerhetsstyrker.

– Politi og soldater har stormet inn i det thailandske kjøpesenteret der en soldat har skutt rundt seg. De har hjulpet hundrevis av mennesker i å rømme, sa Kongcheep Tantrawanit, en talsmann for forsvarsdepartementet, til Reuters.

Selfie med rifle

Bangkok Post melder sent lørdag at mannen skal ha vært aktiv på Facebook via video, bilder og meldinger. Han skal også ha tatt selfies med en rifle i hånden.

I en av videoene skal han ha posert med våpenet sitt og sagt: «Sliten, kan så vidt bevege fingrene.»

Han skal også ha skrevet: «Shit, jeg har krampe i hånden» og «ingen kan unnslippe døden».

Bangkok Post melder at Facebook har bekreftet at den antatte gjerningsmannens side er tatt ned.

General Thanya Kriatisarn i hæren opplyser at politi og soldater jakter på gjerningsmannen.

Thailand skal være et av landene i verden der flest eier skytevåpen.

Nakhon Ratchasima ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.

Tre drept på militærbase

– Gjerningsmannen brukte automatgevær og skjøt tilfeldige ofre, noe som resulterte i mange sårede og døde, sier en talsmann for politiet i byen.

Ifølge ubekreftede meldinger hadde gjerningsmannen tatt 16 gisler og forskanset seg inne på senteret, melder NTB. Også Reuters melder om at gjerningsmannen har tatt gisler.

Mens politiaksjonen pågikk lørdag, økte dødstallene fra time til time. Reuters meldte først om ti drepte, men skrev ved 17.20-tiden (norsk tid) lørdag at det er minst 20 drepte.

Tre av dem skal ha blitt drept på en militærbase der gjerningspersonen befant seg før han ankom kjøpesenteret, skriver Bangkok Post. Der skal han ha drept en overordnede og to andre personer før han tok med seg våpen til kjøpesenteret. Underveis løsnet han også skudd på gaten.

ATHIT PERAWONGMETHA, NTB scanpix

En kvinne som var på senteret, har fortalt BBC hvordan hun og andre gjemte seg på et bad i fjerde etasje, før de flyktet til andre etasje og gjemte seg under et restaurantbord i tre timer. De hørte minst fire skudd før hun så noen soldater som hjalp henne i sikkerhet.

Han skal først ha skutt på andre soldater på en militærbase, og deretter stjålet og stukket av med våpen og et kjøretøy.