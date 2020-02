Mange skal være drept i masseskyting i Thailand

– Gjerningsmannen brukte automatgevær og skjøt uskyldige ofre, noe som resulterte i mange sårede og døde, sier en talsmann for politiet i byen.

Ifølge ubekreftede meldinger i thailandske medier er det en soldat som står bak, og 13 mennesker skal være drept.

Gjerningsmannen, som skal være soldat, skal ha tatt seg inn på et kjøpesenter der det befinner seg mange mennesker. Han skal først ha skutt på andre soldater.

Bangkok Post melder at mannen skal ha streamet angrepet live på Facebook, og at han tok en selfie mens han holdt en rifle. General Thanya Kriatisarn i hæren opplyser at politi og soldater jakter på gjerningsmannen.

Nakhon Ratchasima ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.

Saken oppdateres.