SISTE: Styrker fra politiet og militæret har stormet kjøpesenteret og hjulpet hundrevis personer ut, melder Reuters.

– Politi og soldater har stormet inn i det thailandske kjøpesenteret der en soldat har skutt rundt seg. De har hjulpet hundrevis av mennesker i å rømme, sier Kongcheep Tantrawanit, en talsmann for forsvarsdepartementet, til Reuters.

Det er ikke kjent hvor mange som fremdeles er inne, sier Tantrawanit. Han forteller også at gjerningspersonen fremdeles befinner seg på innsiden av kjøpesenteret.

Ifølge BBC er også moren til den mistenkte til stede utenfor kjøpesenteret for å overtale sønnen til å overgi seg.

Minst 20 drepte

– Gjerningsmannen brukte automatgevær og skjøt uskyldige ofre, noe som resulterte i mange sårede og døde, sier en talsmann for politiet i byen.

Ifølge ubekreftede meldinger har gjerningsmannen tatt 16 gisler og forskanset seg inne på senteret, melder NTB. Også Reuters melder om at gjerningsmannen har tatt gisler.

Angrepet skal ha startet ved 12-tiden (norsk tid) og har vart i snart seks timer.

Ifølge meldinger i thailandske medier er det en 32 år gammel soldat som står bak angrepet.

Dødstallene har økt fra time til time. Reuters meldte først om ti drepte, men skriver ved 17.20-tiden (norsk tid) at det er minst 20 drepte. Dette får de bekreftet fra en talsperson i forsvarsdepartementet.

Ved 16.20-tiden meldte også BBC at det totalt er 20 drepte. Tre av dem skal ha blitt drept på en militærbase der gjerningspersonen befant seg før han ankom kjøpesenteret, skriver Bangkok Post.

Tok seg inn på kjøpesenter

Gjerningsmannen, som skal være soldat, skal ha tatt seg inn på kjøpesenteret Terminal 21 Korat, der det befinner seg mange mennesker i over 200 butikker og en kino, blant annet.

– Gjerningsmannen brukte et automatvåpen og skjøt uskyldige ofre. Mange er såret eller døde, uttaler en polititjenestemann til AFP. Han kan ikke fastslå hvor mange som er døde, melder Al-Jazeera.

Han skal først ha skutt på andre soldater, og deretter stjålet og stukket av med våpen og et kjøretøy.

Spesialstyrker fra Bangkok er fraktet til stedet med helikopter for å bistå lokale mannskaper i jakten på gjerningsmannen.

Xinhua / Sipa USA

Selfie med rifle

Bangkok Post melder at mannen skal ha streamet angrepet live på Facebook, og at han tok en selfie med en rifle. General Thanya Kriatisarn i hæren opplyser at politi og soldater jakter på gjerningsmannen.

Thailand skal være et av landene i verden der flest eier skytevåpen.

Nakhon Ratchasima ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.