Det var kanskje ikke Rwanda de håpet å komme til. De siste ukene har 189 migranter og flyktninger likevel gått ned flytrappene i det afrikanske landet. De er fløyet dit fra Libya.

De 189 er de første av en gruppe som kan bli så stor som 30.000 personer. Mange av dem er barn og unge.

Hvorfor i all verden evakueres de til Rwanda? Fordi Europa ikke tar imot dem. Og fordi landets statsminister Paul Kagame i 2017 lovet at Rwanda skal ta imot 30.000 migranter og flyktninger som er hentet ut fra Libya.

– Vi kan ikke sitte stille mens mennesker blir mishandlet og auksjonert bort som kveg, het det fra landets utenriksdepartement den gangen.

Nå er de første to flyene landet.

Reuters/ NTB scanpix

Fra leir i Libya til leir i Rwanda

Mange migranter og flyktninger som ønsker å ta seg til Europa, er de siste årene blitt sittende fast i Libya. Tusenvis har sittet innesperret i omstridte interneringssentre etter å ha prøvd å krysse Middelhavet. Der plukker den EU-betalte libyske kystvakten dem opp og sender dem tilbake til Libya.

Forholdene i interneringssentrene er elendige. FN rapporterte nylig om voldtekter, tortur og svært dårlige helseforhold. Det er også tidligere rapportert om auksjoner av barn i sentrene.

Nå skal afrikanske migranter fra land som Eritrea, Somalia og Sudan hentes til Rwanda, til den nye leiren, finansiert av EU og FN og med plass til 500 flyktninger av gangen. Avtalen mellom Rwanda, FNs høykommissær for flyktninger og Den afrikanske unionen ble signert i september.

Utenriksdepartementet

Norge gir 50 millioner som første land

Den siste tiden har det ifølge lokale medier blitt malt, lagt gulv og båret madrasser i Gashora Emergency Transit Center, seks mil fra Rwandas hovedstad Kigali.

Torsdag får leiren fint besøk – da kommer Norges utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) med 50 millioner kroner i lommen. Norge er første land som bidrar med pengestøtte etter en hasteappell fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i forrige uke. FN ba om 10 millioner dollar for bygging og drift av leiren ut året. Norge bidrar med halvparten.

– Vi må tømme leirene i Libya. Verdenssamfunnet har vendt dem ryggen. Når Rwanda tar et slikt initiativ, må vi involvere oss, sier Krf-statsråden.

Norge har ikke klart å hente de 450 kvoteflyktningene de skulle hente fra Libya i år via et mottak i Romania. UD sier dette skyldes sikkerhetssituasjonen i Libya og at Norge mangler mellom 50 og 100 personer på dette antallet.

– Er det riktig at Rwanda skal ta imot 30.000, mens Norge tar langt færre?

– Det er i alle fall ikke riktig å snu ryggen til Rwanda nå. Det ville økt belastningen på dem, sier Krf-statsråden.

Krf-statsråden vil «hjelpe i nærområdet»

– Norge betaler 50 millioner for at Rwanda skal ta imot migranter fra Libya. Er det å kjøpe seg ut av problemet?

– Vi kunne lett ha kjøpt oss god samvittighet. Det er ikke det vi gjør, sier Krfs utviklingsminister.

Rwanda har allerede 150.000 flyktninger og asylsøkere og er et av Afrikas tettest befolkede land. Ifølge UD vil Norge prøve å hente kvoteflyktninger fra mottaket i Rwanda neste år. Hvor mange, vites ikke.

De siste par årene har EU betalt både Tyrkia, Libya og Niger for å holde asylsøkere borte fra Europa.

KrF-statsråden kaller nå Rwanda-millionene «å hjelpe i nærområdet» – et begrep de fleste forbinder med Krf-regjeringspartner Fremskrittspartiet. De to er tradisjonelt uenige i bistandsspørsmål.

Fakta: Rwanda President Paul Kagame ble gjenvalgt i 2017 med 99 prosent av stemmene. Lovet samme år å ta imot opp til 30.000 afrikanske migranter fra Libya. Mer enn 800.000 mennesker ble drept i folkemordet for 25 år siden. På sekstitallet flyktet tusenvis av personer fra rwandRwanda til andre afrikanske land, som Uganda, Tanzania, Burundi og Kongo. Utenlandske midler finansierer 35 prosent av Rwandas budsjett.

– Jeg er så utrolig lei av at noen skal ha copyright på «å hjelpe dem der de er». Det er kanskje rart av å høre fra en KrFer, men jeg vil ta begrepet tilbake og gjøre det til mer enn retorikk.

For er det noe Afrika trenger, er det hjelp i regionen. Utdanning, miljøtiltak, investeringer i fornybar energi, sier statsråden.

– Dette er folk som ønsket å komme til Europa, ikke Rwanda?

– Ja, de har ønsket seg bort og har åpenbart gode grunner til det, sier statsråden, som mener vi må forbedre forholdene, så folk ikke må reise derfra,

Skeptikere: Setter bare ut problemet

Lawyers for Justice in Libya, en organisasjon i London og Libya, mener ifølge The Financial Times at dette er å sette ut problemet til et annet land.

Skeptikere frykter også at Rwanda-leiren vil bli enda et limbo-stoppested for sårbare personer hentet ut fra Libya.

– Hvis de bare strander igjen i Rwanda, kan det bli like ille som Libya på lengre sikt. Uansett er det bedre å være i Rwanda enn i Libya nå, sier Ulstein.

– Nylig forpliktet åtte europeiske land seg i et møte på Malta til å ta imot personene som reddes i Middelhavet. Hvorfor ville ikke Norge forplikte seg?

– Jeg var ikke på Malta og kjenner ikke bakgrunnen. Men alle er vel enige om at det som ble besluttet på Malta ikke er nok.

Santi Palacios /AP/ NTB scanpix

– Det står nok om livet for mange, sier Ulstein, som mener det er de «aller mest sårbare» som hentes ut, for eksempel syke, traumatiserte eller enslige barn. Hvor lenge de skal bli i leiren, vet han ikke, men planen er at de fleste skal videre, enten til hjemlandet eller til et tredjeland. Noen vil også bli i Rwanda.

Andrew Medichini / AP/ NTB scanpix

Mer enn 4400 personer er evakuert fra Libya siden 2017, hovedsakelig til Niger, Romania og Italia. Ennå sitter rundt 4700 i leirene i Libya.

Ifølge statsråden vurderer Danmark, Sverige, Sveits og Tyskland også å bidra til Rwanda-leiren.