Torsdag morgen ble to tankskip angrepet i Omanbukten. Det John Fredriksen-kontrollerte Front Altair ble satt i brann og besetningen evakuert. Det er rapportert om tre detonasjoner på skipet, skriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

Ifølge Wall Street Journal kan skadene se ut til å ha kommet som følge av sammenstøt med torpedo eller annet, lignende prosjektil.

Japanskeide Kokuka Courageous ble også rammet. En person ble lettere skadet.

Det er ikke klart hvem som står bak de angrepene på skipene, men de skjer samtidig som det er en svært spent situasjon i Persia-gulfen.

Det er bare en måned siden fire oljetankere, den ene av dem et norsk skip, ble angrepet i det samme farvannet. Angrepet ble overfor FNs sikkerhetsråd karakterisert som så «sofistikert og koordinert» at en statlig aktør sannsynligvis står bak.

Både USA og Saudi-Arabia har sagt rett ut at de mener denne «statlige aktøren» er Iran.

Official Khamenei website/ NTB scanpix

Iran mener angrepene er mistenkelige

Torsdagens angrep skjedde samtidig som Japans statsminister Shinzo Abe var i Teheran for å forsøke å roe ned det spente forholdet mellom USA og Iran. De to landene er på kollisjonskurs etter at USA har innført kvelende sanksjoner mot prestestyret i Teheran.

Hassan Rouhani, Irans president, sa torsdag at det er svært viktig for Iran å bevare sikkerheten i Den persiske gulfen.

– Vi har alltid forsøk å sikre fred og stabilitet i regionen, sa Rouhani under en tale torsdag.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sa torsdag på Twitter at timingen for angrepet var «mistenkelig». Han antyder at noen forsøker å ødelegge for den diplomatiske innsatsen.

Christopher Olsson

Iran kan imidlertid også ha behov for å ha et ris bak speilet.

– Iran må vise at de kan ramme en næring som er helt sentral for verdensøkonomien. De sender et budskap om at de ikke nødvendigvis vil sitte stille mens de utsettes for dette økonomiske hardkjøret, sier Kjetil Selvik, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Hvis ikke vi skal få ut olje, så skal ingen få gjøre det

Under president Donald Trumps ledelse har USA trukket seg fra atomavtalen og søkt å strupe oljeeksporten som er livsviktig for Irans økonomi.

Det har fått flere iranske ledere til å true med harde mottiltak.

Sjefen for marinen til Irans revolusjonsgarde har sagt at dersom USA stopper Irans oljeeksport, så vil de sørge for at heller ingen andre land kan få fraktet olje ut gjennom Hormuzstredet, der en femtedel av verdens oljeeksport seiles ut.

HO/IRIB TV/NTB scanpix

Ber for første gang norske skip om å holde seg unna

Norges Rederiforbund sier at angrep på sivil skipsfart er svært alvorlig og setter maritim sikkerhet i fare.

På sine nettsider skriver Rederiforbundet at de oppfordrer medlemmene sine til å være oppmerksomme i området rundt Omanbukten og til enhver tid følge norske myndigheters råd og sikkerhetsvurderinger.

Sjøfartsdirektoratets råder nå norske skip til å holde seg unna iransk farvann. Direktoratet hevet samtidig sikringsnivået for norske skip i farvannet og fraråder norske skip for første gang å gå inn i iransk farvann.

– Vi ser alvorlig på situasjonen og ber norske skip i området om å viser høy aktsomhet og årvåkenhet. Vi kjenner til at fem norske skip befinner seg i området nå. Vi oppfatter situasjonen som så usikker at vi anbefaler norske fartøy om å holde seg unna iransk farvann, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

AP/NTB scanpix

Norge la skylden på statlig aktør

Angrepet på de to skipene i Omanbukten kommer nøyaktig en måned etter at fire oljetankere ble angrepet utenfor havnen Fujairah på østsiden av De forente arabiske emirater. Også den gangen ble et norsk skip, Andrea Victory, angrepet. Under en høring i FNs sikkerhetsråd i forrige uke la Norge, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia frem resultatene av den foreløpige etterforskningen.

Etterforskningen viste at magnetiske miner var blitt plassert på skipene av dykkere som hadde blitt kjørt ut til farvannet av raske båter.

Den viste at de fire skipene var blitt metodisk valgt ut blant nesten 200 skip utenfor Fujairah.

Minene var plassert under vannlinjen, men på et sted der en detonasjon ikke ville føre til at skipet ble alvorlig skadet eller sank. Dette tyder på at dykkerne var svært godt trent og at de hadde meget god innsikt i skipenes konstruksjon, mener etterforskerne.

Angriperne kom seg umerket inn og ut av farvannet.

Alt dette tyder på at en statlig aktør må ha stått bak, konkluderte de tre landene.

– Angrepene setter internasjonal kommersiell skipsfart og verdens energiforsyning i fare og truer internasjonal fred og sikkerhet, sa de tre landene i en felles pressemelding.

Iran ble ikke nevnt, men alle skjønner at det er Iran det siktes til, mener Kjetil Selvik.

Internasjonal skipsfart settes i fare

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har lagt skylden på Iran. Iran har nektet for at de sto bak.

– Vi er bekymret over situasjonen i Omanbukten. Denne typen hendelser bidrar til å øke spenningen i regionen ytterligere, sier den norske utenriksdepartementet i en ny uttalelse torsdag.

Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, og for oss er fri navigasjon og sikker seiling på havene av stor viktighet, skriver UD i en pressemelding.

– Overfor norske skip henviser vi til råd fra Rederiforbundet og Sjøfartsdirektoratet, om at det bør utvises høy aktsomhet og årvåkenhet i regionen, sier pressetalsperson Astrid Sehl.