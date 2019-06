Det er i en artikkel i lørdagsutgaven av New York Times at opplysningene om Pentagons økte satsing på cyberkrigføring med Russland kommer frem.

Over en periode på tre måneder har avisen gjort intervjuer med tjenestemenn som beskriver et system der amerikanerne skal ha plantet datakode inne i det russiske strømnettet og andre mål.

Dette skal ifølge New York Times være et direkte svar på russisk innblanding med hacking og desinformasjon i forbindelse med det amerikanske mellomvalget i 2018.

I mars 2018 advarte amerikanske sikkerhetsmyndigheter om at Russland hadde gjort tilsvarende bestrebelser på å hacke og sabotere det amerikanske strømnettet.

Den nye innsatsen skal være organisert gjennom United States Cyber Command, som er en del av Pentagons militære onlineoperasjoner over hele verden.

Den blir ifølge New York Times omtalt av støttespillere for en mer hard digital linje som en etterlengtet reaksjon fra USA etter årevis med russiske hackerangrep. Samtidig understreker avisen at det også er en betydelig risiko for opptrapping av en digital kald krig mellom stormaktene.

President Donald Trump responderte i natt på artikkelen med å æresskjelle «failing New York Times» på Twitter for forræderi og gjorde det klart at «disse ekte feigingene» er «FOLKETS FIENDER». Han benekter at innholdet i nyhetsartikkelen er sant.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

Ledelsen i New York Times svarer på Twitter med å konstatere at det er farlig å anklage pressen for å være forrædere, og viser til at Trumps egne sikkerhetsrådgivere har opplyst at det ikke anses å skade USAs sikkerhet at nyheten om cyberkrigoperasjonene blir kjent for offentligheten.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump’s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl — NYTimes Communications (@NYTimesPR) June 16, 2019

Ifølge New York Times har Trump og hans stab ikke blitt informert om den nye cyberkrigføringen med Russland, av hensyn til faren for at han skulle røpe innhold i programmet i samtaler med andre statsledere.