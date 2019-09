– Jeg har vel ikke noe valg, fleipet Juncker på vei inn til deres aller første arbeidslunsj, lagt til den idylliske restauranten Le Bouquet Garni i Junckers hjemby Luxembourg. På menyen sto snegler, laks og ost.

Senere i uken venter en tyngre politisk meny for Storbritannias statsminister.

Forhandlingene med EU går midt sagt ikke på skinner. I Underhuset er Johnson presset fra skanse til skanse, og onsdag faller en dom i Høyesterett som kan bli avgjørende for Johnsons sjanser til å lykkes med sin brexitstrategi.

Heftig retorikk

Hverken Juncker eller Johnson er kjent for å uttale seg i milde, diplomatiske vendinger. I et intervju i helgen mente Juncker at Storbritannia aldri hadde vært fullverdige medlemmer av EU, snarere «deltids-medlemmer».

Boris Johnson, på sin side, har de siste ukene brukt saftig retorikk.

Først sa han at heller «ville bli funnet død i en grøft» enn å utsette brexit-deadlinen.

Så lot han seg intervjue i Daily Mail, hvor han sammenlignet Storbritannia med den grønne tegneseriefiguren Hulken. -Jo sintere Hulken blir, jo sterkere blir han, påsto han, med klar referanse til de vanskelige EU-forhandlingene.

Nå truer hans rådgivere med at statsministeren kan være villig til å gå i fengsel om de taper den juridiske kampen om brexit-utsettelse.

To kjennelser, motsatt konklusjon

De siste ukers politiske drama, toppet med Boris Johnsons beslutning om å suspendere parlamentet, har forlengst havnet i rettsapparatet.

Flere parlamentarikere, aktivister og endog Storbritannias tidligere statsminister John Major står bak flere likelydende søksmål, som nå alle er blitt testet for domstoler i England, Skottland og Nord Irland.

De mener Boris Johnsons suspendering er grunnlovsstridig og bryter med prinsippet om parlamentets suverenitet.

I forrige uke ble ett av søksmålene avvist av The High Court of Justice i London.

Fakta: Brexit-nedtellingen Dette skjer fremover: 1. Parlamentet er suspendert til 14. oktober. 2. EU godkjente i sommer en ny brexit-utsettelse og britene har fått ny frist til 31. oktober med å forlate EU. 3. Boris Johnson har sagt at han vil forlate EU på denne datoen uansett om det foreligger en avtale eller ikke. Det er dette som blir kalt no-deal-brexit eller å kræsje ut av EU. 3. Men i forrige uke klarte et flertall i Underhuset å tvinge igjennom en lov som sier at dersom Storbritannia og EU ikke er blitt enige om en ny avtale innen 19. oktober, er Boris Johnson nå rettslig bundet til å be EU om et utsettelse til 31. januar 2020.

Endelig dom faller onsdag

Men bare noen dager etterpå kom en skotsk domstol til motsatt konklusjon i en tilsvarende sak.

Regjeringens advokat, Geoffrey Cox, hevdet på sin side at suspenderingen er en politisk sak, som ikke hører hjemme i domstolene. Han sa også at saken handler om konstitusjonell sedvane, ikke jus.

Samtlige avgjørelser er anket. Storbritannias høyesterett er ankeinstans for både England og Skottland, og skal behandle alle sakene samlet førstkommende onsdag.

Vil Boris Johnson gå i fengsel?

Statsminister Boris Johnson ser ut til å ville gå i krigen på alle fronter. For mens han venter på det endelige utfallet av Høyesteretts dom, vurderer han også å utfordre den nye loven om brexitutsettelse.

I forrige uke klarte et flertall i Underhuset å tvinge igjennom en lov som sier at dersom Storbritannia og EU ikke er blitt enige om en ny avtale innen 19. oktober, er Boris Johnson rettslig bundet til å be EU om et utsettelse til 31. januar 2020.

Det er det siste Boris Johnson vil. Da han tiltrådte som statsminister, hadde han kun ett løfte. Det er at Storbritannia skal være ute av EU innen 31. oktober. «Do or die», som han sa. Gjennomfør det eller dø.

– Vi vil se veldig nøye på hva den nye loven krever og ikke krever, sier utenriksminister Dominic Raab, ifølge The Independent.

Han insisterer på at regjeringen ikke planlegger å bryte loven, men at den heller ikke har tenkt å føye seg.

Dermed kan også denne saken havne i retten.

Lord Ken MacDonald, tidligere leder for påtalemyndigheten i England og Wales, mener statsministeren risikerer å bli fengslet dersom han ikke retter seg etter en rettslig kjennelse om å følge loven parlamentet har vedtatt.

– Å nekte å følge rettens ordre vil i praksis være å vise ringeakt for retten, noe som kan føre til fengsling, sier MacDonald til The Independent.

Skulket pressekonferanse

Etter lunsjen i Luxembourg kom det, som ventet, få nyheter. I møtet gjentok Johnson at han ikke vil be EU om en utsettelse, men fortsatt akter å gå ut av unionen ved utgangen av oktober, opplyser den britiske regjeringen i en uttalelse. Ifølge Boris Johnson jobber hans team «livet av seg» for å ferdigstille en avtale innen fristen.

EUs sjefforhandler Michel Barnier – som også deltok på lunsjen – mente det ikke var noen grunn til optimisme, og sa at Storbritannia fortsatt ikke har lagt noen konkrete forslag på bordet.

Senere på dagen glimret Johnson med sitt fravær fra en planlagt felles pressekonferanse med Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Bettel møtte pressen alene, ved siden av talerstolen der Johnson skulle ha stått.

– Tiden løper ut. Slutt med pratingen og begynn å gjøre noe, sa Bettel, henvendt til den fraværende statsministeren. Like ved demonstrerte en liten gruppe mot brexit - og mot Boris Johnson, som fikk beskjed om å «stikke av».

Kort tid senere uttalte Johnson seg. Han insisterer fortsatt på at det er «gode sjanser» for å spikre en skilsmisseavtale med EU, men sier at enhver brexitavtale «krever bevegelse» fra EUs side.

