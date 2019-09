Stadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia

Samtidig med at vinteren nærmer seg og det derfor blir langt færre som prøver å ta seg til Italia fra Libya, har det vært et økende antall migranter som kommer over den kortere og mindre farlige ruten fra Tunisia.

Av de over 6.620 menneskene som har kommet seg til Italia hittil i år, har 5.500 gjort det på egen hånd og greid å komme seg helt til land i Italia uten å bli oppdaget og uten å trenge assistanse, skriver La Repubblica.

– Vi begynner å se at ikke bare tunisiere, men også folk fra Afrika sør for Sahara på båtene som kommer på egen hånd, sier Salvatore Vella ved statsadvokatens kontor i Agrigento.

Kortere og tryggere

Han sier at ruten fra Tunisia er kortere og langt mindre farlig, og at menneskene kan komme seg over i små båter med minimal risiko. Migrantene kommer i raske båter som bruker 14 til 16 timer på turen.

Tall fra innenriksdepartementet viser at flere kom til Italia i september i år enn i fjor. Natt til fredag kom 108 asylsøkere til Lampedusa i to båter, hvorav en av dem kom helt til land før den ble oppdaget.

– Ingen pull-faktor

Ekspertene sier at det økende antall ankomster ikke har noe å gjøre med at den høyreorienterte regjeringen er byttet ut med en mer liberal regjering.

Påstanden om at tilstedeværelsen av redningsskip i havet oppmuntrer andre til å forsøke seg på krysningen, har heller ingenting for seg, sier forskeren Matteo Villa.

Han viser til at langt færre mennesker reiste fra Libya denne måneden mens et redningsskip patruljerte utenfor kysten av Libya, enn når det ikke har vært slike skip i nærheten.

Endrer taktikk

Han sier at det i stedet kan se ut som menneskesmuglerne har endret sin fremgangsmåte.

Overfarten fra Libya er notorisk farlig, ikke minst på grunn av kraftig strøm i farvannet mellom Libya og Italia. Dødsraten er en av ti som forsøker seg, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM.

I tillegg bidrar det at den libyske kystvakten i økende grad stanser smuglerbåter, og at bare to redningsbåter er i virksomhet.

Flytter til Tunisia

Dette kan ha bidratt til at smuglerne velger Tunisia som utgangspunkt i stedet for Libya, der de kan bruke raske trebåter i stedet for overfylte og skrøpelige gummibåter.

La Repubblicas korrespondent Alessandra Ziniti sier at man ikke lenger bare ser grupper av tunisiere som organiserer sin egen overfart, men at mektige grupper av libyske og afrikanske menneskesmuglere bruker Tunisia-ruten.

Hun sier at hundrevis av migranter flyttes til strendene på grensen mellom Libya og Tunisia, og at kolonner med pickup- og varebiler kjører fra Libya til Tunisia om natten mens grensepolitiet snur ryggen til.