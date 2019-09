Opplysningene kommer frem i intervjuer med 20 av de arresterte demonstrantene.

– Våre etterforskere har avslørt hvordan Hongkong-politiet bruker brutal behandling og tortur, samt vilkårlige massearrestasjoner, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, i en e-post til NTB.

– Amnesty kan dokumentere omfattende overgrep også der kameralinsene ikke nådde. Det er sjokkerende nyheter fra Hongkong, sier han.

Amnesty skal ha bevis på at politiet har utøvet tortur og annen mishandling i varetekt og vold under arrestasjoner.

Eskalert voldsbruk

Amnesty sier de har dokumentert voldsbruken gjennom nesten 40 intervjuer, der om lag 20 av dem var personer som var arrestert i forbindelse med protestene. De har også blant annet gått gjennom videoer fra politiaksjoner, snakket med advokater som representerer arresterte personer og helsepersonell som har behandlet dem.

Det store flertallet av demonstrasjoner har foregått fredelige, men det har også vært utøvd vold under protestene, som ser ut til å ha eskalert samtidig som maktbruken fra politiet har økt, ifølge Amnesty.

Ifølge Reuters har mer enn 1.500 mennesker er blitt pågrepet siden opptøyene startet i juni. Protestene ble først utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong kan utleveres til det kinesiske rettsvesenet. Lovforslaget er blitt trukket tilbake.

– Voldsbruken er så brutal og omfattende at den setter flere streker under lokalbefolkningens frykt for å bli overlatt til Kina, sier Egenæs.

– Hindrer ytringsfrihet

Ifølge advokatene som hadde demonstranter som klienter, skjedde politivolden som oftest før og under arrestasjoner. I noen tilfeller også i varetekt. I flere tilfeller ser det ut til at overgrep er blitt brukt som «straff» for å få de pågrepne til å snakke eller når de ikke samarbeidet, ifølge Amnesty.

Nesten hver arresterte person som organisasjonen intervjuet, sa at de hadde blitt slått med batonger og knyttnever, selv om de mener de ikke gjorde motstand.

– Myndighetene i Hongkong har prøvd å bruke politivold som sitt viktigste virkemiddel for å hindre folk i å benytte seg av sin ytringsfrihet og retten til ikkevoldelig protester og demonstrasjoner, sier Egenæs i Amnesty Norge.

Organisasjonen etterlyser en uavhengig etterforskning av voldsbruken, som de sier ser ut til å ha eskalert i alvorlighetsgraden siden masseprotestene i storbyen startet i juni.

Å granske bruken av politivold er en av demonstrasjonenes krav, men det er ikke noe Hongkongs leder Carrie Lam har gått med på så langt.