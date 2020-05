Zinajda Korneva (97) strikker sokker i sofaen.

Den 97 år gamle krigsveteranen forteller til Aftenposten at hun nå bor på hytta sammen med slektninger for å slippe unna koronaviruset. Egentlig skulle hun vært i Moskva for å bli hyllet for innsatsen under andre verdenskrig - og kaste glans over Vladimir Putins regime.