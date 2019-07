Årets femte okseløp i Pamplona inneholdt en spiddet deltager og en rekke mindre alvorlige skader.

Men før oksene ble sluppet fri torsdag, demonstrerte en liten gruppe rutinerte deltagere. Løperne gjennomførte en sittnedaksjon, grunnen er at de mener årets okseløp mangler fare og spenning.

Demonstrantene, som er satt sammen av en rekke rutinerte deltagere, frykter at det tradisjonsrike okseløpet er i ferd med å bli for trygt. I dag sendes det først ut en tam, ung okse. Denne brukes til å lede oksene mot tyrefekterarenaen i Pamplona, hvor oksene senere på dagen står ansikt til ansikt mot tyrefektere. Dette mener demonstrantene gjør løpet for trygt.

Okseløpet er en del av den årlige San Fermin-festivalen, som trekker flere millioner tilskuere og okseløpere. Hvitkledde deltagere med rødt halstørkle løper sammen med oksene, en attraksjon for mange av festivaldeltagerne.

Alvaro Barrientos, AP / NTB scanpix

Skylder på for raske okser

Amerikanske Reggie Gooden (60) har de siste 30 årene reist til Pamplona for å delta i løpet, men i år er han forhindret fra å delta på grunn av dårlige knær. Han peker på at oksene er blitt for raske, som gjør det nesten umulig for løperne å løpe foran oksen.

– Jeg reiste for første gang til Pamplona i 1989. Da varte løpet i over fire minutter, nå er løpene over på rundt to minutter. Det de har gjort, beskytter oksene og løperne, for ingen kommer til å komme seg foran dem, sier Gooden til nyhetsbyrået AP.

Alvaro Barrientos, AP / NTB scanpix

Oksene som ble brukt under løpet torsdag, kommer fra gården Victoriano del Rio og har et rykte på seg for å være særdeles raske. Disse oksene står torsdag ettermiddag ansikt til ansikt med tyrefekterne Antonio Ferrera, «El Juli» og Pablo Aguado, ifølge den spanske avisen El Pais.

Løpet torsdag var det hittil lengste i år. Det varte i to minutter og 49 sekunder. Til tross for at deltagerne løp i nesten tre minutter med oksene, ble bare syv deltagere fraktet til sykehuset for behandling.

Jon Nazca, Reuters / NTB scanpix

Flere demonstrasjoner

Den kontroversielle ni dager lange festivalen åpnet lørdag og er en hyllest til Pamplonas skytsengel San Fermin. Allerede før festivalen startet, var det demonstrasjoner.

Fredag demonstrerte flere tusen medlemmer i dyrevernsorganisasjonene Peta og Animal Naturalis foran byens rådhus. I 2016 innførte den spanske regionen Castilla y Leon et forbud mot å drepe okser under festivaler der okseløp er en del av arrangementet. Dette forbudet var rettet mot okseløpet Toro de la Vega i byen Tordesillas.

Alvaro Barrientos, AP / NTB scanpix

Under årets første okseløp ble tre deltagere spiddet. Den mest alvorlig skadede var en 23 år gammel turist fra delstaten Kentucky i USA. Også en annen amerikaner samt en spanjol hadde et ublidt møte med oksehorn under løpet.

Okseløpet i Pamplona ble udødeliggjort i Ernest Hemingways roman «The Sun Also Rises» fra 1926, og hvert år deltar flere tusen turister i løpet.

Siden 1911 har 16 personer blitt drept i okseløpet, det siste dødsfallet fant sted i 2009. I fjor ble 28 mennesker skadet, to av dem spiddet, under den omstridte festivalen.