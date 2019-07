Inspektør Jennifer Costello sendte tirsdag et brev til sikkerhetsminister Kevin McAleenan. Costello har besøkt fem migrantsentre i den amerikanske delstaten.

– Vi ber departementet for innenlands sikkerhet (DHS) om å ta umiddelbare grep for å redusere den farlige overbefolkningen og den forlengede anholdelsen av barn og voksne i Rio Grande Valley, skriver Costello.

Notatet som er sendt til McAleenan, inkluderer bilder fra leiren som viser flere titalls migranter, blant dem små barn, i trange bur. Rapporten beskriver rom med plass til kun å stå oppreist, der noen angivelig har ventet en hel uke.

Inspektørene skriver videre at de måtte avbryte et besøk fordi det skapte uro blant de allerede frustrerte migrantene. Folk slo på vinduene og holdt opp lapper til inspektørene for å vise hvor lenge de hadde vært internert, står det i brevet.

Office of Inspector General

Sjokkreaksjoner

Bildene skaper kraftige reaksjoner blant demokrater i USA.

– Kvalmende. Mennesker blir pakket bort som dyr, sier demokratenes presidentkandidat Elizabeth Warren.

– Ingen fortjener å bli behandlet slik. Dette er misbruk. Dette er dehumanisering. Dette er ikke det landet vårt står for, skriver demokraten og presidentkandidaten Kamala Harris på Twitter.

Presidentkandidat Bernie Sanders skriver at personene som styrer leirene, «ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter».

– Dette er ingenting annet enn sjokkerende, sier demokraten Cory Booker.

Office of Inspector General

Conway avviser

Mandag beskrev den demokratiske kongresspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez situasjonen i to av sentrene i Texas som «systematisk grusomhet», etter et besøk. Trumps-rådgiver Kellyanne Conway avviste kritikken i et intervju med Fox News.

– Alle som kontrollerer leirene sier at dette ikke stemmer. Ingen av dem har hørt om dette, sa hun.

Denne uken ble det imidlertid kjent at nåværende og tidligere medlemmer av USAs grensepatrulje skrev rasistiske innlegg på en lukket Facebook-gruppe, hvor flere av medlemmene hånet døde migranter.

Office of Inspector General

Domstol blokkerer Trump

Tall fra grensemyndigheter tyder på at 8.000 er anholdt i disse leirene. Blant dem er 2.669 barn, heter det i brevet til Costello. 826 av dem skal være anholdt i mer enn 72 timer, et brudd på grensemyndighetenes egne regler.

– Dette er ikke fasiliteter som er laget for å holde folk i mer enn tre dager, sier den republikanske kongressrepresentant Will Hurd fra Texas til New York Times.

Barn i tre av fem sentre hadde ikke tilgang til dusj, mens andre sentre ikke hadde varm mat. Migranter slet med forstoppelse og andre helseproblemer. Costello skriver at en av lederne i leirene i Rio Grande Valley har omtalt situasjonen som en «tikkende tidsbombe».

Tirsdag besluttet en domstol i Seattle å blokkere en beslutning fra Trump-administrasjonen om å anholde asylsøkere i ubestemt tid, uten å gi dem en mulighet til å bli løslatt mot kausjon.

– Domstolen har helt tydelig avvist Trump-administrasjonens forsøk på å fengsle asylsøkere uten en høring, sier rettighetsadvokat Michael Tan i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU.

