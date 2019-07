14 døde etter brann i russisk ubåt i Barentshavet

Brannen brøt ut mandag mens fartøyet gjorde vitenskapelige undersøkelser på havbunnen i russisk farvann, opplyser landets forsvarsdepartement.

Ubåten befinner seg nå i den arktiske havnen Severomorsk, hovedbasen til den nordligste russiske flåten, melder statlige medier. Ifølge pressemeldingen fra det russiske forsvarsdepartementet var fartøyet designet for å studere bunnforholdene for den russiske marinen. Fartøyet skal ha vært på oppdrag for marinen da brannen brøt ut.

14 personer døde som følge av røykforgiftning. Russiske myndigheter sier at brannen ble slukket «takket være mannskapets selvoppofring».

En ikke navngitt kilde opplyser til den russiske TV-kanalen RBC at hendelsen skjedde rundt klokken 20.30 lokal tid. Brannen skal ha brutt ut om bord i en atomdreven ubåt av typen AS-12.

En etterforskning av brannen er iverksatt, opplyser Forsvarsdepartementet.

Ikke siden 2008 har en ulykke i den russiske marinen krevd så mange liv. Da mistet 20 personer livet fordi et brannslukkingssystem ved et uhell ble utløst i en atomubåt. De 20 døde etter å ha pustet inn freongassen som ble sluppet ut da brannslukkingssystemet ble utløst.