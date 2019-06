Migrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak i Texas

Advokater som fikk tilgang til mottaket i Clint, en halvtimes kjøretur sørøst for El Paso, har fortalt om uholdbare forhold der barn måtte sove og spise i overfylte celler med åpent toalett midt i rommet.

De fleste av barna kommer fra Mellom-Amerika og ble skilt fra foreldrene i 2018.

– Det var lus der og et utbrudd av influensa. Barna blir holdt i isolasjon, uten tilsyn fra voksne. De er svært syke og lå på gulvet på matter, fortalte professor Warren Binford ved Williamette University i Oregon etter et besøk på mottaket.

Avsløringen har vakt kraftige reaksjoner i USA, og tirsdag kunngjorde John Sanders, den fungerende sjefen for US Customs and Border Protection – etaten som har ansvaret for mottaket – at han går av etter få måneder i jobben.

Sanders sa forrige uke at problemene i de lukkede mottakene skyldes pengemangel.

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter erkjenner at mottaket i Clint ikke holder mål og opplyste tidligere i uka at barna var flyttet til mer egnede steder.

Bare 30 barn var mandag igjen på mottaket, opplyste demokraten Veronica Escobar mandag. Hun sitter i Representantenes hus for delstaten Texas og stilte spørsmål ved de umenneskelige forholdene i et brev til grensemyndighetene sist fredag.

Onsdag var imidlertid rundt 100 av barna tilbake på mottaket, skriver BBC og The New York Times. Bakgrunnen for dette er ikke kjent.