48 millioner mennesker ble rammet av et strømbrudd i Sør-Amerika denne helgen. Verst gikk det utover Argentina og Uruguay, som i mange timer var mørklagt, men også Brasil og Paraguay ble påvirket av problemer med strømforsyningen.

Årsaken til strømbruddet er ikke kjent, men myndighetene har iverksatt etterforskning.

Oddbjørn Gjerde, forskningsleder i Sintef Energi, betegner strømbruddet som svært overraskende.

– Dette burde vært unngått, sier han.

Kritisk infrastruktur

Et kraftsystem er normalt bygget opp med flere nettnivå. Slik Gjerde forklarer det, er det transmisjonsnettet som er motorveien i kraftnettet. Det er de store mastene man ser rundt om i Norge.

Gjerde mener det sannsynligvis er transmisjonsnettet som var kilden til problemet, da strømbruddet rammet Latin-Amerika søndag 16. juni. Dette får massive konsekvenser.

– Strøm er den mest kritiske av de kritiske infrastrukturene, sier han.

Gjerde forklarer at et strømsystem stort sett er konstruert for å tåle feil. Dersom det oppstår feil, skal det egentlig få minst mulig konsekvenser for strømforsyningen.

Når strømmen forsvinner påvirker dette nemlig trafikk og trafikklys, alle transportsystemer og fylling av drivstoff. Foruten dette påvirkes vannforsyning. Telenett og mobilnett svikter. Kjølediskene i matbutikken stopper og varer ødelegges. Alle sykehus og klinikker blir avhengig av reservekraftløsninger for å generere strøm til pasienter i livsfare.

– Dette strømbruddet vil koste Argentina mange, mange millioner, sier han.

Agustin Marcarian, Reuters / NTB scanpix

Kan skyve makten mot opposisjonen

Argentina er fra før preget av dyp økonomisk krise, med skyhøy inflasjon. Presidenten Mauricio Macri har måttet ty til kutt i offentlige tjenester på milliarder av dollar for redusere budsjettunderskuddet og møte kravene for å få kriselån fra det internasjonale pengefondet IMF.

Tor Opsvik, førstelektor ved Universitetet i Oslo, mener det økonomiske perspektivet er avgjørende når det gjelder hvilke konsekvenser dette strømbruddet har.

Etter nær hundre år med jevnlige kriser i landet mener Opsvik at dette strømbruddet kan være en kraftig ripe i lakken for landets regjering og et «signal på at Argentina ikke fungerer».

Argentinerne går til nasjonalt valg i oktober. Strømbruddet skjer derfor på verst tenkelig tidspunkt for president Macri.

– I Argentina flytter den politiske makten seg for hver krise landet har. Det går i en pendel, frem og tilbake, sier han.

Agustin Marcarian, Reuters / NTB scanpix

Presidenten gjorde seg bemerket da han kom til makten i 2015, med sin markedsorienterte holdning til landets økonomi. I forkant av årets valg er Macri igjen avhengig av at landets økonomi har gode utsikter.

– Presidenten gjør det stort sett bra på målingene så lenge økonomien er god. Utenlandske investorer tiltro til landets økonomi er derfor særlig viktig. Nå kan det skje et stort fall i tilliten både blant velgere og investorer, sier han.

Samtidig som strømbruddet ble et faktum, var argentinerne i ferd med å gå til valgurnene i forbindelse med lokalvalg. Disse ble gjennomført uten strøm, men med lys fra mobiltelefoner.

Reuters / NTB scanpix

Utelukker ikke cyberangrep

Myndighetene etterforsker strømbruddets årsak og har foreløpig ikke utelukket at det kan dreie seg om et cyberangrep.

Opsvik poengterer at argentinere ikke er fremmed for å innta gatene når et problem må løses. Denne gangen ser han likevel ikke for seg at store protester og demonstrasjoner.

– Argentinere går på eggeskall akkurat nå og balanserer på kanten av en ny krise. De vil derfor forsøke å unngå streiker og demonstrasjoner som kan prege økonomien negativt, sier han.

Samtidig er reaksjoner fra nabolandet sterke og primært negativt rettet mot Argentina.

Det uruguayanske strømselskapet UTE mener «feilen ligger i det argentinske nettverket» og skylder på Argentina for at strømmen i Uruguay forsvant.