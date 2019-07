Det ser ut som et lite stykke paradis. Et relativt øde område med en kritthvit strand, buskevekster og knallturkis vann. Også i Sibir, da. Slitsomme selgere og solsenger finnes mest sannsynlig ikke, ingen hoteller i nærheten – og de få turistene som sitter i en badering, padler eller gjør yoga ved vannkanten, gjør det for å legge ut vakre bilder på sosiale medier. Det er bare ett problem.

Ilnar Salakhiev / TT NYHETSBYRÅN

New York Times skriver at dette stedet er en menneskeskapt avfallsdump for en kraftstasjon i den russiske byen Novosibirsk som kalles Varme og elektrisitetsstasjon nummer 5. Den tiltrekkende fargen kommer ikke av at den nordlige himmelhvelvingen blir reflektert i vannspeilet, men fra metalloksider og kalsiumsalt.

De som har ansvar for kraftstasjonen, Siberian Generating Company, kommer nå med advarsler. «Vannet er ikke giftig» skriver de ifølge New York Times. Men det skal ha en høy pH-verdi som følge av all asken som blir pumpet ut i vannet, og dette kan føre til allergiske reaksjoner.

Selskapet har utgitt et skriv hvor de også advarer mot at det er «nær umulig» å komme seg ut av vannets leirete bunn. Likevel tar noen sjeler med mobilkamera turen ut på paddlebrett. Enkelte har også valgt å komme hit for bryllupsbilder.