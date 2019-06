Lydopptak fra det saudiarabiske konsulatet i Istanbul er gjengitt i rapporten som FNs spesialrapportør la frem denne uken.

Agnes Callamard har gransket det som skjedde da den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi forsvant i fjor høst. Den uavhengige granskeren legger skylden for drapet på Saudi-Arabia og mener landets mektige kronprins, Mohammed bin Salman, bør etterforskes.

– Drapet var resultatet av grundig planlegging, omfattende koordinering og store menneskelige og finansielle ressurser, sier Callamard.

Var glad etter første besøk

Rapporten går gjennom detaljene for dagene rundt 2. oktober, da den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi kom til konsulatet for å få dokumentet som skulle gjøre det mulig for ham å gifte seg med sin forlovede.

Den saudiske statsråden Abel al-Jubeir avviser rapporten og sier den inneholder «klare selvmotsigelser og grunnløse påstander». FN-rapportøren mener derimot at den må få konsekvenser.

Fakta: Drapet på Jamal Khashoggi 2. oktober: Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. 6. oktober starter tyrkiske myndigheter etterforskning. Dagen etter sier tyrkiske kilder at de mistenker at Khashoggi er blitt drept inne på konsulatet, og at 15 saudiarabiske statsborgere ble fløyet til Tyrkia for å utføre operasjonen. Saudi-Arabia avviser anklagene. 15. oktober går tyrkiske etterforskere inn i konsulatet. Der blir de i åtte timer. Saudi-Arabia avviste først kjennskap til forsvinningen, men 20. oktober 2018 bekrefter landet at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet. Saudi-Arabia har tiltalt 21 menn for å ha vært med på drapet, fem av dem risikerer dødsstraff. (NTB, REUTERS)

Khashoggi, som hadde forlatt Saudi-Arabia for å leve i selvvalgt eksil i USA, var i konsulatet noen dager tidligere for å be om dokumentet som slo fast at Khashoggi sto fritt til å gifte seg på nytt.

Khashoggi «forlot konsulatet veldig glad. Han følte seg lettet og nølte ikke med å komme tilbake», sa forloveden Hatice Centiz om besøket i konsulatet 28. september.

Han fikk beskjed om å komme tilbake 2. oktober.

I mellomtiden var det hektisk aktivitet i det saudiarabiske konsulatet, ifølge lydopptak fra tyrkisk etterretning.

Natt til 2. oktober ble ni personer fløyet inn i med privatfly fra Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, blant dem en rettsmedisiner, sikkerhetsfolk og personer fra staben til Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman.

FN-rapportøren har fått høre deler av lydopptakene som er fanget opp fra innsiden av konsulatet.

Hun fikk ikke notere underveis, men notatene hun tok etterpå, beskriver en makaber dialog i konsulatets tredje etasje i minuttene før Khashoggi kom tilbake til konsulatet:

«Offerlammet»

2. oktober klokken 13.02: Mennene på innsiden diskuterer om det er mulig å legge liket i en bag.

– Nei, for tung, svarer doktoren. Men legger til at det vil «være lett. Kroppsdeler blir adskilt».

De skal puttes i plastposer og deles opp, ifølge lydopptakene.

Khashoggis navn blir ikke nevnt. Men mot slutten av samtalen spør en av mennene om «offerlammet» har ankommet.

Klokken 13.13 sier en stemme: «han er kommet».

Deretter følger en samtale der man også hører Khashoggis stemme. Han får beskjed om at han skal tas «tilbake». Journalisten sier at det ikke går, at noen står og venter på ham utenfor. Men han får beskjed om sende en tekstmelding til sønnen i Saudi-Arabia.

«Hva skal jeg skrive? Ser deg snart? Jeg kan ikke skrive kidnapping.»

«Jeg vil ikke skrive noe.»

«Skriv, Mr. Jamal. Fort deg. Hjelp oss slik at vi kan hjelpe deg fordi til slutt vil vi ta deg med til Saudi-Arabia, og hvis du ikke hjelper oss, vet du hva som vil skje til slutt. La dette løses på en god måte.»

Deretter spør Khashoggi om kluten de holder, skal brukes til å dope ham ned. Det som følger, er lyder av det spesialrapportøren mener høres ut som kamp.

Ut i Khashoggis klær

Tyrkisk etterretning mener at lyden som ble hørt klokken 13.39 høres ut som en sag, men FN-rapporten klarer ikke å konkludere.

Rundt klokken 15 samme ettermiddag fanger overvåkingskamera opp biler som kjører ut av konsulatets garasje med det som ser ut som søppelbøtter. Klokken 15.53 går en mann ut i det som kan se ut som Jamal Khashoggis klær.

Klokken 16.13 går han inn i Den blå moské i Istanbul. Der skifter han klær.

Rapporten kan ikke slå fast nøyaktig når Khashoggi døde, men basert på tidspunktet stemmen hans forsvinner fra samtalen, mener de at han var død ti minutter etter at han gikk inn i konsulatet.

Vil etterforske kronprinsen

Saken skapte etter hvert et svært anspent forhold mellom Saudi-Arabia og mange vestlige land. Det rammet også omdømmet til den saudiske kronprinsen, som ses på som en nøkkelalliert av blant andre USA.

Saudi-Arabia har senere tiltalt en rekke av dem som var til stede i konsulatet under drapet. Men FNs spesialrapportør mener altså at også den mektige kronprinsen i landet må etterforskes.

– Det som må etterforskes, er hvorvidt kronprinsen visste eller burde ha visst hva som skulle skje med Khashoggi, og om han direkte eller indirekte oppildnet til drapet, sa Callamard, ifølge Reuters.