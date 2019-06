Da legene fortalte Sofia (12) at hun var gravid og forklarte henne hva det innebar, spurte hun med sin tynne pikestemme om hun ikke kunne få seg en dukke i stedet. Abort er forbudt i Honduras. Nå er hun ifølge Politico redd for mannen som voldtok henne. Hun vil derfor ikke oppgi sitt ekte navn.

Selv om voldtektsmannen sitter i fengsel, har hun allerede mottatt trusler fra familien hans. Vold mot kvinner, drap og ran er et økende problem i Honduras. At presidenten har endret grunnloven slik at han kan bli gjenvalgt har gjort at folk har mistet håp om endring. Over hundre tusen familier fra Honduras har så langt i år blitt anholdt på grensen til USA.