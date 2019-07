Etter en lang natt med forhandlinger om toppjobber, nærmer EU seg gjennombrudd

SISTE: Reuters melder at europeiske ledere nærmer seg enighet om hvordan EUs toppjobber skal fordeles. Ifølge anonyme diplomatkilder ligger kompromisskandidaten Frans Timmermans an til å lande den tyngste posten som ny president for EU-kommisjonen.

Stats- og regjeringssjefene trådte sammen like etter klokka 10.30 mandag formiddag for å gjøre opp status i forhandlingene, som startet søndag kveld og fortsatte hele natta igjennom.

Presidenten for EUs råd, Donald Tusk har gjennom natten hatt bilaterale møter med ett og ett medlemsland.

Den nederlandske sosialdemokraten Timmermans har møtt sterkt motstand og splittet EU mellom vest og øst.

Under møtet søndag kveld måtte EU-rådets president, Donald Tusk, som leder møtene, be om «time out» etter opprør i den kristenkonservative gruppen (EPP).

De reagerer sterkt på at kandidaten for den største partigrupperingen, Manfred Weber fra tyske CSU og Merkels søsterparti i Bayern, er vraket av hensyn til en skjør kompromisspakke.

Blant de sterkeste motstanderne er Bulgaria, Kroatia, Ungarn og Irland.

Pakkeløsningen

«Pakkeløsningen», som skal ha blitt lansert under G20-møtet i Osaka i Japan, går ut på at sosialdemokratene skal få posten som president for EU-kommisjonen, den liberale partigruppen får posten som EUs president og de konservative får utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet.

Johanna Geron/ Reuters/ NTB scanpix

Fakta: Dette er toppjobbene som skal besettes Det skal velges ny leder av EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker fra Luxembourg. Det skal velges ny president i EUs råd etter Donald Tusk fra Polen. Det skal velges ny «utenriksminister» for EU etter Federica Mogherini fra Italia. Det skal velges ny sjef for Den europeiske sentralbanken etter Mario Draghi fra Italia

Virginia Mayo / AP/ NTB scanpix

Også Europaparlamentets president, Antonio Tajani bekreftet at det var kraftig kladdeføre blant EUs toppledere søndag natt.

Det nye Europaparlamentet skal etter planen konstitueres i Strasbourg mandag 1. juli -og at ingen ledere er på plass, skaper også problemer der.

Timmermans tilbake som favoritt

Foran søndagens møte sa flere tungvekterne at «Spitzenkandidat»-ordningen, som sier at hver partigruppe i Europaparlamentet nominerer sin kandidat, ikke er død. Snarere tvert om. Det påpekte blant annet Merkel på vei inn til møtet.

Virginia Mayo / AP/ NTB scanpix

Det betydde at nederlenderen Frans Timmermans var tilbake i tetfeltet. Men ikke uten betydelig motstand.

Timmermans har tidligere vært utenriksminister i Nederland og er i dag visepresident i EU-kommisjonen. Han er kjent som ekstremt språksterk og snakker engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk flytende.

Kontroversiell med sterke fiender

Men Timmermans har også sterke motstandere. Først og fremst blant de Øst- og sentraleuropeiske landene, den såkalte «Visegrad-gruppen», bestående av Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia.

– Timmermans er ingen kompromisskandidat. Derimot splitter han Europa. Han forstår rett og slett ikke Sentral-Europa, sier Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Polen og Ungarn mener Timmermans er «hjernen bak» straffetiltakene mot de to landene, et strafferegime som i siste instans kan bety at landene blir fratatt stemmeretten i unionen.

Timmermans har også vært knallhard mot britene, og spesielt mot Boris Johnson, favoritten til å overta som statsminister i Storbritannia. Timmermans omtales som en anglofil anti-brexiter.

Danmarks nye statsminister støtter ikke Timmermans

Mens Storbritannias Theresa May var på sitt siste toppmøte, var Mette Fredriksen, Danmarks ferske sosialdemokratiske statsminister, på sitt første.

Hennes sosialdemokratiske kolleger i Europa kjemper for nederlandske Frans Timmermans som ny sjef for EU-kommisjonen.

François Lenoir/ Reuters/ NTB scanpix

Det er en kamp Mette Fredriksen i første omgang ikke vil kjempe, skriver den danske avisen Politiken.

– Det viser noe av dilemmaet. Vi kjemper for noen nasjonale interesser, de er de viktigste. Og så er det noen partipolitiske interesser, og der tilhører jo Timmermans og jeg samme familie, sier Fredriksen og legger til:

– Men rekkefølgen må altså være slik at skal vi få en dansk representant inn i toppledelsen i EU, så er det Vestager vi kjemper for, fortalte Fredriksen til Politiken før toppmøtemiddagen.

– Har du fortalt det til Timmermans?

– Ja, og det er også alminnelig kjent. Vi kjemper for våre politiske interesser, og de er nasjonale, sier Fredriksen til Politiken.

Storavis foreslår kvinnelig dreamteam

Ikke alle støtter tanken på det «store kompromisset».

Lørdag tok storavisen Financial Times i sin lederartikkel til orde for å glemme balansen mellom partitilhørighet, geografisk tilhørighet og kjønn. Gå for de beste, mente avisen.

«EUs nye lederteam må representere europeiske interesser, ikke nasjonale eller smale partipolitiske hensyn. Effektive og handlekraftige ledere er viktigere enn at de kan krysse av på de rette boksene».

Vi foreslår derfor EUs «dreamteam», skriver avisen.

Yves Herman/Reuters/ NTB scanpix

Avisen foreslår danske Margrethe Vestager som ny leder for EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker.

– Den danske konkurransekommissæren har integritet, guts, teft og har en moderne og strategisk visjon for EU, skriver FT.

«Hun har integritet, guts og teft»

Angela Merkel bør la seg overlate til å bli EU-rådets president etter Donald Tusk. Det samme har Emmanuel Macron foreslått.

Deretter foreslår avisen bulgarske Kristalina Georgieva som ny utenrikssjef i EU. Hun er nå visepresident i Verdensbanken.

Så sniker en mann seg inn i kabalen: Finnen Erkki Liikanen foreslås som ny sjef for Den europeiske sentralbanken etter italienske Mario Draghi.

