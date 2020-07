Høyesterett slår fast at Trump ikke kan nekte innsyn i sin privatøkonomi. Men presidenten kjøper seg dyrebar tid.

NEW YORK/OSLO (Aftenposten): USAs høyesterett har bestemt at president Donald Trump ikke kan nekte regnskapsfirmaet sitt å dele informasjon om finansene hans med etterforskere i New York.

En person går forbi USAs høyesterett 12. mai. Den dagen ble sakene om innsyn i president Donald Trumps privatøkonomi prosedert for dommerne via telekonferanse. LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

7 av 9 dommere i USAs høyesterett stemte for avgjørelsen som kom kl. 16.10 norsk tid.

Den slår fast at Trump ikke kan nekte å utlevere selvangivelsen til statsadvokaten i New York, som kaller dommen «en kollosal seier».

I en annen sak vant Trump en delvis seier. Inntil videre trenger han ikke utlevere dokumenter til granskere i Kongressen.

Vil ikke gi innsyn

Trump var i 2016 den første presidentkandidaten med reelle vinnersjanser som ikke offentliggjorde selvangivelsen siden 1976. Han sa da han skulle gjøre det senere, men har hittil ikke gjort det.

Men kan en president nekte å utlevere informasjon om privatøkonomien til etterforskere og kongressgranskere? Det er spørsmålet som de ni dommerne har tatt stilling til. Sakskomplekset ble kokt ned til to separate saker:

1. Utbetaling til pornostjerne

En av dem er Trump v. Vance. Den har sitt utspring i saken der Michael Cohen, en Trump-advokat, rett før valget i 2016 betalte over en million kroner til pornoskuespilleren kjent som Stormy Daniels. Hun skulle til gjengjeld holde munn om en påstått affære med Trump i 2006. Advokat Cohen ble for dette dømt for brudd på lovene om valgkampfinansiering.

Påtalemyndigheten på Manhattan fortsatte å grave i saken. De krevde at et regnskapsfirma, Mazars, skulle utlevere Trumps personlige skattemeldinger og Trump-organisasjonens regnskaper for åtte år bakover. Om de fant ulovligheter begått av Trump før han ble president, ville de måtte vente til han var ferdig i Det hvite hus med å straffeforfølge ham.

Anklagerne har imidlertid ønsket å undersøke sakskomplekset allerede nå, og de fikk medhold i Høyesterett.

7 av 9 dommere stemte for at New York statsadvokat skulle få tilgang til skattemeldingene.

Det er imidlertid uklart akkurat når det vil skje. Saken er nå sent tilbake til en lavere rettsinnstans.

Trump har så langt ikke ønsket å vise offentligheten egen selvangivelse. Alex Brandon / AP

Fakta Trumps finanser Da Donald Trump overtok Det hvite hus i januar 2017, var han USAs første milliardærpresident. På finanstidsskriftet Forbes’ liste over USAs 400 rikeste i 2019 sto Trump på 275. plass. Pr. april 2020 er formuen anslått til omtrent 2,1 milliarder dollar – drøyt 20 milliarder kroner. Bygninger på Manhattan i New York utgjør en stor andel av formuen hans. Han eier også golfbaner, en vingård. Han tjener også penger på retten til å bruke navnet Trump som varemerke. Forretningsdriften er satt ut til sønnene Donald Trump jr. og Eric Trump mens faren er president. Kilde: Forbes Vis mer

2. Kongressens krav om innsyn

Demokratiske granskere i Kongressen har i separate saker også i flere år vært ute etter å titte i Trumps finanser. Politikerne har i likhet med New Yorks påtalemyndighet fremmet innsynskrav overfor regnskapsfirmaet Mazars. Dessuten har de gått på Deutsche Bank og Capital One, banker som har lånt Trump penger.

Trumps advokater argumenterte i retten med at presidenten er beskyttet i grunnloven mot slike krav om innsyn. En slik åpning for etterforskere og granskere ville blottlegge presidenten og embetet for trakassering og undergraving, anførte de.

I denne saken vant Trump en delvis seier. Inntil videre trenger han ikke å utlevere skattemeldingene sine til Kongressen.

Får verden se dem?

Hvorvidt folk flest vil få se dokumentene, er et stort spørsmål, ifølge Richard Lempert, ekspert i tankesmien Brookings og professor ved University of Michigan.

– Sannsynligvis vil det gå en stund får vi får noen detaljer i det hele tatt, og deler av skattemeldingene hans kan forbli hemmelige i all tid, slo Lembert fast i en analyse som ble skrevet før dommen falt.

Han understreker at noen kan komme til å lekke detaljer fra skattemeldingene når flere får tilgang til dem.

Clinton-sak ble viktig

I advokatenes prosedyrer for Høyesterett denn våren ble saken Clinton v. Jones viktig. I 1996 bestemte nemlig dommerne enstemmig at president Bill Clinton kunne saksøkes av Paula Jones. Hun hevdet at Clinton da han var guvernør i Arkansas hadde sextrakassert henne.

Nå hevdet Trumps advokater at det var forskjell på et sivilt søksmål og en straffesak. Motparten mente imidlertid at det var enda mindre grunn til å beskytte presidenten i en straffesak. Jones’ vant den gang ikke frem med sin anklage, men Clinton ble tvunget til å avlegge en vitneforklaring under ed.

Det var for øvrig en usannhet – «Jeg har ikke hatt seksuelt samkvem med Monica Lewinsky» – i erklæringen den gangen som førte til at Clinton senere ble stilt for riksrett.