Ghislaine Maxwell erkjenner ikke straffskyld

Ghislaine Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, erklærer seg ikke skyldig og avviser anklagene om å ha bistått i seksuelle overgrep.

Ghislaine Maxwell var først kjæreste og deretter nær venn av den overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Hun ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha hjulpet ham å skaffe til veie mindreårige jenter som ble misbrukt. Til høyre fungerende statsadvokat i New York Audrey Strauss. AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

10. juli 2020 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Ghislaine Maxwell har sittet i varetekt ved Metropolitan Detention Center i Brooklyn i New York siden 6. juli: Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

Maxwell ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i månedsvis.

Det første rettsmøtet i saken ble avholdt i en domstol i New York fredag. I rettsdokumentene som ble innlevert i forkant av rettsmøtet, ber advokatene hennes om at hun må løslates mot en kausjon på 5 millioner dollar.

De sier også at Maxwell, som er både amerikansk og britisk statsborger, ikke har noen planer om å forsøke å rømme landet men at hun vil bli i USA for å kjempe mot anklagene og forsøke å renvaske seg.

Ifølge Maxwells advokater foreslår hun at hun kan sitte i varetekt hjemme med elektronisk fotlenke. Påtalemyndigheten krever at hun må sitte i varetektsfengsel.

Retten skal behandle begjæringen om løslatelse mot kausjon tirsdag 14. juli.

Ghislaine Maxwell er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, som ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor. Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep.

