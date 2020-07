EU ber Russland etterforske valgfuskanklager

Reformene åpner blant annet for at Vladimir Putin kan stille til gjenvalg i ytterligere to perioder og potensielt sitte som Russlands president fram til 2036.

Det endelige resultatet viser at 78 prosent stemte for grunnlovsendringene.

– Vi er blitt informert om anklager om uregelmessigheter under avstemningen, inkludert tvang, flere stemmer fra enkeltpersoner, brudd på hemmelighold og politivold mot journalister som observerte avstemningen, sier EUs talsperson, Peter Stano torsdag

– Vi forventer at disse anklagene grundig etterforskes, understreker han.

Flere millioner stemmer kan være påvirket

Blant anklagerne er den russiske uavhengige valgobservatørgruppen Golos. De hevder at flere titalls millioner Russere ikke har kunnet stemme uavhengig.

– En betydelig andel av stemmene ble avgitt ved bedrifter og institusjoner, de facto under kontroll av ledelsen, understreker organisasjonen.

EU kritiserte også grunnlovstillegget for å gi russisk lov forrang over folkeretten, i strid med avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som Russland har sluttet seg til.

Avfeier kritikk

Russiske myndigheter avfeier kritikken.

– En triumferende folkeavstemning om tilliten til Vladimir Putin har funnet sted, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Uavhengige valgobservatører organisert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som vanligvis overvåker valg i Russland, var ikke invitert til å overvåke denne folkeavstemningen.