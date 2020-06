Rundt klokken 17 lørdag ettermiddag tikket det inn en tekstmelding på Elisabeth Bruheims mobiltelefon i fylket Harris County i Texas.

«BLI HJEMME» sto det med store bokstaver. Deretter fulgte informasjon om at smittenivået for koronaviruset var hevet til rødt nivå – det høyeste nivået myndighetene i fylket opererer med.

Privat

«Viruset sprer seg raskt» står det i meldingen, som oppfordret folk om å holde seg hjemme, dekke til ansiktet og avlyse sammenkomster.

– Vi har det bra, men det er jo ganske ekkelt, sier Bruheim på telefon til Aftenposten.

Bruheim er opprinnelig norsk, men har bodd i Texas siden 1987 med mann og barn som nå er voksne.

Lettet tidlig på restriksjoner – må stenge ned igjen

Texas er en av de amerikanske statene som tidlig lettet på koronarestriksjonene, men der man nå ser en økning i antall smittetilfeller.

CNBC skrev fredag at det ifølge deres analyser (basert på tall fra Johns Hopkins University), er rapportert en 79 prosents økning i det ukentlige gjennomsnittet av koronavirustilfeller i delstaten.

– Vi har hele tiden vært forsiktige, men vi har sett på TV at folk ikke har holdt avstand på stranden og restauranter i det siste, sier Bruheim.

Harris County ligger i den sørøstlige delen av Texas. Fylket huser om lag 4,7 millioner innbyggere og oljebyen Houston.

Fakta: Texas Delstat i USA med sørlig grense til Mexico. Over 28 millioner innbyggere. Den nest største staten i USA etter Alaska. Austin er hovedstad, mens Houston er den største byen. Nærmere 85 prosent av befolkningen bor i urbane strøk. Kilde: Store Norske Leksikon

– Det har vært motstand mot å gå med maske her, forteller Bruheim når Aftenposten spør hvordan hun har inntrykk av at folk i området forholder seg til pandemien.

Ifølge Houston Chronicle påla fylkesdommer Lina Hidalgo innbyggerne å bruke ansiktsmaske i slutten av april, men guvernøren i Texas, Greg Abbott, forbød senere slike påbud under gjenåpningen av delstaten. Senere åpnet Abbott for at lokale myndigheter kunne kreve bruk av ansiktsmasker i butikker og andre virksomheter.

– Nå må det stenge ned igjen. Barene ble stengt i går, og fra og med mandag må restaurantene redusere kapasiteten med 50 prosent, sier Bruheim.

Karantene mellom statene

Fredag nådde USA en ubehagelig rekord med minst 40.000 nye smittetilfeller. Det er den største økningen på et døgn i løpet av hele koronapandemien.

Så langt er det registrert nesten 2,5 millioner smittetilfeller i USA, og over 125.00 personer er rapportert døde som følge av covid-19.

Enkelte av statene i USA har nå innført karantene for tilreisende fra enkelte stater med høyt smittetrykk. Blant annet må beboere i Texas være 14 dager i karantene dersom de kommer til New York, Connecticut og New Jersey.

Flest dødsfall har delstaten New York med over 30.000 personer døde av viruset. Texas er foreløpig langt unna så høye tall, med i overkant av 2300 rapporterte dødsfall.

Reproduksjonstallet (R-tallet) i Texas lå før helgen på 1,23. Det er omtrent den samme smittespredningen som New York hadde i midten av mars. April viste seg å bli den mest fatale måneden i New York, da det enkelte dager ble rapportert om mer enn 1000 dødsfall.

Belager seg på sommer i Texas

Familien Bruheim reiser vanligvis ofte til Norge, men belager seg nå på sommer hjemme i Texas.

– Passet til sønnen min gikk ut rett før koronakrisen. Det tar for lang tid å fornye det nå til at vi kommer oss av gårde i sommer, sier Bruheim.

Heldigvis har hun familien rundt seg.

– Jeg går mye tur med sønnen min i en stor park ikke langt unna oss her. Der er det lett å holde avstand. Mat får vi levert på døren, så det er veldig lagt til rette for at man kan holde seg hjemme her, forteller hun.