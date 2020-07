Kan munnbindet velte Trumps drøm om gjenvalg?

Pandemien varte i fire måneder før Donald Trump viste seg offentlig med munnbind. I USA er det lille tøystykket befengt med konspirasjonsteorier og politisk retorikk.

Fire måneder etter at pandemien startet, viste Donald Trump seg frem med munnbind for første gang. Munnbindet er blitt et politisk symbol i et USA i valgkampmodus. Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Er bruk av munnbind i strid med Guds skaperverk? Er koronaviruset en planlagt hendelse fra myndighetene som bare ønsker å kontrollere befolkningen? Er påbud av munnbind kommunistisk?

Konspirasjonsteoriene om munnbind er mange i USA. Samtidig er meningene om det lille tøystykket veldig delt.

En Trump-tilhenger bruker munnbind, samtidig som hun protesterer mot nedstengningen av virksomheter i delstaten Maryland. TOM BRENNER / Reuters / NTB scanpix

Konspirasjonsteorier og amerikansk frihet

– De vil kaste Guds fantastiske åndedrettssystem ut døren. Dere snur alle ryggen til det, sa Sylvia Ball på en offentlig høring i Florida i slutten av juni.

Ball var tydelig bekymret da hun sto ved talerstolen. Lokalpolitikerne hun snakket til, hadde nettopp gjort et enstemmig vedtak. Alle som bor i West Palm Beach i Florida, må bruke munnbind i det offentlige rom.

Da folk fikk si sin mening på en offentlig høring, var meningene mange og sterke.

– Hver enkelt av dere som adlyder djevelens lover, skal bli arrestert, sa Christina Gomez som også hadde møtt opp på folkemøtet som den lokale TV-kanalen CBS12 rapporterte fra.

Hun er en av flere som sa at munnbind dreper folk. Noen mener munnbindet samler opp karbondioksid og kveler folk. Dette viser flere faktasjekker er feil. Gomez mente likevel at politikerne gjorde seg skyldige i mord ved å kreve et påbud av munnbind.

Andre kom med konspirasjonsteorier som omhandlet det kommende 5G-nettet, og at pandemien var en planlagt hendelse fra myndighetene.

Det var også noen mer politiske og mindre konspiratoriske utspill. De viste til USAs grunnlov og enkeltmenneskers rett til å bestemme over seg selv.

Trumps varierende syn på munnbindet

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, svarte Donald Trump, da han i april ble spurt om han ville bruke munnbind.

Uttalelsen kom etter at amerikanske myndigheter gikk ut og anbefalte alle om å bruke munnbind. Ifølge CNN var det stor uenighet på bakrommet før vedtaket. Flere mente økende bruk av munnbind kan føre til at folk blir mindre opptatt av et viktigere koronatiltak, nemlig å holde avstand til andre.

Trump har lenge holdt seg unna munnbindet. Det har hans politiske motstandere gjort et stort poeng ut av. Da han i mai besøkte en Ford-fabrikk i Michigan, ble han kalt «et barn» av delstatens riksadvokat, Dana Nessel.

Riksadvokaten, som er demokrat, reagerte på at presidenten brøt med fabrikkens egne regler, i tillegg til å ignorere anbefalingene fra regionale og nasjonale myndigheter.

Presidenten svarte via Twitter og tok æren for at mange selskaper har returnert til Michigan etter en nedgangsperiode, men at riksadvokatens sinne kan skremme selskapene bort igjen. I tillegg kom han med personangrep mot Nessel.

Presidenten har også videreformidlet Twitter-meldinger der Joe Biden, hans motstander ved høstens valg, blir latterliggjort for å bruke munnbind. Trump skal også ha sagt til sine kolleger at han er redd for at et munnbind vil få ham til å se svak ut, ifølge nyhetsbyrået AP.

Men også Trump tok til slutt på seg munnbindet i offentligheten. Da han besøkte et militærsykehus i utkanten av Washington, valgte han å følge rådene fra sine egne myndigheter og begrunnet det med at han skulle møte folk som nylig hadde vært innlagt på sykehus.

– Jeg har aldri vært mot dem. Men jeg tror det handler om tid og sted, sa Trump om bruken av munnbind, før han gikk inn på sykehuset.

Det vakte oppsikt da Donald Trump valgte å bryte med bedriftens regler da han gjorde sitt første bedriftsbesøk etter pandemien startet. LEAH MILLIS / Reuters / NTB scanpix

– Rotet bort fire måneder

At presidenten omsider tok på seg munnbind, imponerte ikke folkene rundt Joe Biden. De har lenge brukt munnbindet som symbol på det de mener er presidents manglende evne til å lede USA gjennom en global pandemi.

– I stedet for å ta ansvar og være en leder, har han rotet bort fire måneder ved å fyre opp under motsetninger og aktivt motarbeidet at folk skal ta enkle grep for å beskytte hverandre, skriver en talsperson for Bidens valgkampanje i en kommentar til nyhetsbyrået AP.

Trumps problem i munnbind-debatten er at smittetallene når stadig nye høyder i USA. Til sammen har over 1,7 millioner amerikanere fått påvist smitte, og rundt 140.000 er døde. Dagen hvor det ble påvist flest nye smittetilfeller, var 10. juli. Dette var dagen før Trump stilte opp med munnbind foran fotografene.

Munnbindet er et kort i valgkampen

Både Bidens og Trumps støttespillere har gjort munnbindet til et politisk symbol. Biden bruker Trumps manglende vilje til å bære munnbindet som et tegn på det han mener er presidentens manglende evne til å lede landet gjennom en pandemi.

– Han er en tulling, var det første Biden sa da CNN ville høre hans tanker om de to kandidatenes ulike holdninger til munnbindet.

Joe Biden har som oftest på seg munnbind når han er blant folk, men han har tatt det av i intervjuer og når han holder taler. Matt Slocum / AP / NTB scanpix

Biden fortsatte med å hevde at de fleste ledende leger i verden anbefaler munnbind, og at en president har et ekstra ansvar for å vise vei i en kritisk situasjon for landet.

Også Trumps kampanje har brukt munnbindet for å utfordre sin motkandidat. I en pressemelding fra Trumps valgkampanje blir Joe Biden beskyldt for å bruke munnbind for å skaffe seg politisk støtte uten at han egentlig gjør noe for selve saken.

I pressemeldingen er også flere videolenker inkludert, som bevis på at noen journalister har på seg munnbindene når TV-kamera er på, men at de ikke alltid bruker det ellers.

CNN mener munnbindet vil forfølge Trump gjennom valgkampen. TV-kanalen skriver at de stadig økende smittetallene viser at presidenten gjorde feil da det ikke ble innført et nasjonalt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom, og at dette kan true hans sjanser for å bli gjenvalgt.