En død og flere skadet i togulykke nær Praha

En person er død og ti skadet, to av dem alvorlig, etter at et passasjertog kolliderte med et godstog nær Praha i Tsjekkia tirsdag kveld.

NTB-DPA

Nå nettopp

Til sammen ble 35 personer fraktet til sykehus med lettere skader, opplyser en talsmann for redningsoperasjonen.

Passasjertoget kolliderte med et stillestående posttog ved stasjonen Cesky Brod, omtrent 30 kilometer utenfor den tsjekkiske hovedstaden.

Det var om lag 200 passasjerer om bord da ulykken skjedde.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men transportminister Karel Havlicek sier det ikke er noe som tyder på en teknisk svikt. Det er mulig et stoppsignal ikke ble overholdt, opplyser myndighetene.

For bare en uke siden døde to personer i en togulykke nordvest i landet.

