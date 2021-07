Presidenten ble drept i sitt eget hjem. En voldsbølge skyller over Haiti.

Haitiske sikkerhetsstyrker utenfor presidentboligen onsdag. Foto: Joseph Odelyn, AP

De siste månedene har Haiti opplevd stadig mer vold. Væpnede gjenger kriger om kontrollen i hovedstaden Port-au Prince.

Væpnede menn tok seg natt til onsdag inn i presidentens residens, i det velstående nabolaget Petion-Ville i utkanten av Port-au-Prince.

President Jovenel Moïse ble skutt og drept i sitt eget hjem. Konen Martine Moïse ble skadet, men er fortsatt i live.

Angrepet skjer i en periode med økende vold i Haiti. Kriminelle gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden, og får stadig mer makt. Kvinner og barn har flyktet fra fattige områder i hovedstaden, melder FN.

President Jovenel Moïse satt fortsatt som president, på tross av at presidentperioden gikk ut i februar. Landet mangler nå legitim politisk ledelse. Foto: Dieu Nalio Chery, AP

Utga seg for å være amerikanske

Det er fortsatt uklart hvem som står bak attentatet.

Angrepet mot presidentboligen skjedde like etter klokken 01 natt til onsdag, lokal tid. Flere videoer på sosiale medier viser det som skal være gjerningsmennene, kledd i svart og bevæpnet med automatvåpen. Det er ikke bekreftet om videoene er ekte.

Mennene skal ha gitt seg ut for å være agenter fra DEA, det amerikanske narkotikapolitiet. Haitis ambassadør til USA bekreftet onsdag kveld at gjerningsmennene utga seg for å være amerikanske, men avviser at DEA står bak angrepet.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er DEA, sier ambassadør Bochhit Edmond til Reuters.

Fungerende statsminister Claude Joseph sa onsdag at attentatet trolig er utført av leiesoldater.

Statsministeren erklærte i ettermiddag unntakstilstand. Flyplassen i hovedstaden er stengt. Det er også grensen til nabolandet Den dominikanske republikk. Lokale medier melder om spent stemning i hovedstaden Port-au-Prince dagen etter attentatet.

Unntakstilstanden skal vare i 15 dager.

Evakueres til Miami

Presidentens kone Martine Moïse ble også skadet i angrepet. Tilstanden hennes var onsdag kveld kritisk, ifølge Reuters. Myndighetene på Haiti forsøker nå å få henne evakuert til Miami i USA, for medisinsk behandling.

Den haitiske avisen Gazette Haiti skriver at Martine Moïse ble truffet av tre kuler, men at hun skal være utenfor livsfare.

Tomme ammunisjonshylser ligger utenfor presidentboligen, onsdag. Foto: Joseph Odelyn, AP

En innbygger viser frem kulehull i en bil parkert utenfor presidentboligen. Foto: Joseph Odelyn, AP

Bananprodusent og president

Jovenel Moïse ble 53 år gammel, og hadde lite politisk erfaring før han ble president i 2017. Moïse drev flere forretninger i Haiti før han ble president, blant annet bananproduksjon. Presidentperioden hans har vært plaget av uro.

Moïse ble egentlig valgt i 2015, men ble i to år nektet å innta presidentvervet. Perioden hans gikk derfor egentlig ut i februar i år, men han har fortsatt som president. Han oppløste parlamentet for mer enn ett år siden, uten å lyse ut nyvalg. Det siste året har han styrt landet med president-ordrer, såkalte dekreter.

Presidenten utnevnte en ny statsminister mandag denne uken. Utnevnelsen ble aldri godkjent. Etter attentatet har i stedet fungerende statsminister Claude Joseph utropt seg selv til statsminister.

Den politiske situasjonen er nå svært usikker. Haiti mangler både en valgt president, en valgt statsminister og et valgt parlament.

Reuters melder onsdag kveld at Claude Joseph sier han vil styre landet frem til et nytt presidentvalg.

Opposisjonen har demonstrert mot Moïse i lang tid. Her fra en demonstrasjon i desember i fjor, der presidenten fikk skylda for den økende gjengvolden. Foto: Dieu Nalio Chery, AP

«En urban geriljakrig»

Haiti er ett av de fattigste landene i både Nord- og Sør-Amerika. Landet har en voldelig historie, og et svært skjørt demokrati. Attentatet på president Jovenel Moïse skjer i en periode med økende vold.

Store deler av landet er kontrollert av væpnede kriminelle grupper. Den siste tiden har gruppene kriget om kontrollen over Port-au-Prince.

7. juni ble flere politistasjoner i hovedstaden ranet, og kriminelle stakk av med politiets egne våpen. FN rapporterte for en måned siden at 8.500 kvinner og barn har flyktet fra hjemmene sine.

Bruno Maes leder FN-organisasjonen Unicefs avdeling på Haiti. I et intervju med Reuters beskrev han situasjonen som «en urban geriljakrig».

Haiti er kjent som en viktig havn for narkotikasmuglere. Store mengder kokain og marihuana passerer gjennom landet, på vei til USA. Mye av gjengkriminaliteten skal være forbundet med narkotikatrafikken.

Antallet kidnappinger er firedoblet i år, ifølge en Unicef-rapport publisert i april. FN anslår at en tredjedel av hovedstaden er kontrollert av væpnede kriminelle grupper.