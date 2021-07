Minst 11.000 utsatt seksualisert vold på ett år i Kongo

Hver dag hjelper Leger uten grenser (MSF) 30 ofre for seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Organisasjonen mener at dette er en akutt medisinsk krise som verdenssamfunnet må reagere på.

Kvinner og barn venter på helsehjelp fra Leger uten grenser. Foto: Candida Lobes / MSF

23 minutter siden

«Bare i 2020 behandlet vi 11.000 ofre for seksualisert vold i seks av landets 26 provinser. Det tilsvarer 30 mennesker pr. dag. Én av fem pasienter var mindreårige. Likevel er dette bare toppen av isfjellet, og gir bare et lite bilde av omfanget.», skriver Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières – MSF) i en rapport som blir publisert torsdag.

«Omfanget av seksuell vold i DRC er fordømt av mange nasjonale og internasjonale aktører. Fordømmelsen følges imidlertid ikke opp med handling», sier Juliette Seguin, som leder arbeidet til MSF i Kongo, i en pressemelding.

Den manglende oppfølgingen gjelder både forebygging, omsorg og beskyttelse.

– Akutt medisinsk krise

– Våre team på bakken er daglige vitner til at behovene langt fra blir dekket, sier Seguin i en pressemelding.

Dette er en akutt medisinsk krise som må responderes på umiddelbart, og krever finansiering og handling. Leger uten grenser ber derfor om at kongolesiske myndigheter og andre relevante aktører kommer på banen.

Det er kritisk mangel på tilbud til ofre når det kommer til tilgang til helsehjelp, og dekning av sosioøkonomiske, juridiske og beskyttelsesbehov.

Fra et av sykehusene der Leger uten grenser er til stede i Kongo. Foto: Candida Lobes / MSF

Data som MSF har samlet inn viser at ofrene blir påført omfattende fysiske og psykiske skader: Infeksjoner, uønskede svangerskap, og alvorlige traumer.

I tillegg kan ofrene risikere livslange følger som sosial ekskludering og tap av inntekt. Dette kan ta mange inn i dypere fattigdom, skriver MSF i rapporten.

Ble voldtatt foran barna sine

Dette er historien til én av kvinnene som er blitt et offer for denne typen overgrep. Hun er 40 år gammel og MSF kaller henne Léonié:

«Det skjedde da jeg var på vei hjem. Jeg og familien min gikk langs veien, da vi møtte på en gjeng med væpnede menn. De bortførte og truet med å drepe oss. De voldtok meg foran barna mine.»

40-åringen forteller at hun ikke er den samme personen som hun var før voldtekten.

«Hver dag føler jeg smerte. I ryggen og nedre del av magen. Men det verste er å kjenne på andre blikk, isoleringen.»

Da hun kom hjem til mannen sin, kastet han ut både henne og barna. Siden har de bodd hos slektninger. Hun prøver å tjene penger ved å selge ting langs veien.

«Når jeg ser på barna mine føler jeg skam. Skam over at min eldste sønn på 12 år var vitne til at moren ble voldtatt av seks menn. Skam over å ha blitt kastet ut av mitt eget hus. Barna mine har det ikke bra. Når jeg ser på dem, så senker jeg blikket. Det samme gjør de».

Bare én av fire hadde tilgang til helsehjelp

Ifølge FN hadde bare én av fire ofre for seksualisert vold tilgang til helsehjelp første halvdel av 2020. Enda færre, fem prosent, hadde tilgang til psykososial støtte og 15 prosent tilgang til juridisk bistand. Kun 0, 5 prosent hadde tilgang til sosioøkonomisk reintegrering, skriver MSF.

– Vi ber derfor kongolesiske myndigheter og andre internasjonale aktører om å handle umiddelbart for å kunne respondere på denne enorme krisen. Programmer som skal jobbe med dette er kraftig underfinansiert, sier Juliette Seguin i pressemeldingen fra MSF.